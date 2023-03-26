С чем стильно носить юбку макси: 9 актуальных формул вдохновляющих луков (фото)

Весенние образы, которые подойдут любой женщине

Уже несколько сезонов юбка макси не теряет своей актуальности. Если вы решили добавить эту вещь в гардероб или ищете новые способы стилизации, эти советы для вас.

Для того чтобы было проще сориентироваться в стилизации юбки макси, блог о моде "Школа стилю" подготовил 9 формул образов, в которые вы сможете подставлять вещи из своего гардероба и создавать стильные аутфиты, прилагая минимум усилий. Кстати, невысоким девушкам эксперты советуют больше "открывать тело", чтобы создать правильные пропорции: им следует выбирать кроп-топы или укороченные плечевые изделия.

Юбка макси + жилет + яркая сумка + кеды

Юбка макси + кожаная куртка + тельняшка + сумка-тоут + челси

Юбка макси + брюки + укороченный жакет + топ + сумка оригинальной формы + обувь с острым мысом

Юбка макси + свитер + объемная сумка + обувь с острым мысом

Юбка макси + рубашка + жилет + мини-сумка + массивная обувь

Юбка макси + бомбер + футболка + структурированная сумка + кожаная обувь

Юбка макси + кожаная куртка + топ + мини-сумка + обувь с острым мысом

Юбка макси + полупрозрачный лонгслив + структурированная сумка + босоножки на каблуке

Юбка макси + майка + сумка-хабо + массивная обувь

Ранее "Телеграф" писал, как совмещать цвета в образах, чтобы было стильно. Названы главные оттеночные комбинации.