Трендовый маникюр, покоривший сердца минималистов: идеи нежного нейл-арта "Молочный коктейль" (фото)

В этом сезоне актуальны минималистичные ногти

Последние несколько месяцев профессиональные мастера маникюра подталкивали нас к экспериментам с рисунками, цветами и даже 3D-формами нейл-арта. Весна, в свою очередь, обещает быть спокойной, но точно не скучной и не менее стильной.

В этом сезоне правят минималистичные дизайны ногтей, которые идеально подходят минималистам, пишет Glamour. Такой маникюр подходит практически ко всему и для любых случаев. Один из трендов, мимо которого невозможно пройти стороной – "Молочный коктейль".

Как следует из названия, этот нейл-арт вдохновлен молочным коктейлем — своим цветом и нежной текстурой. Такие ногти стильные и элегантные, а также очень универсальные. Они хорошо смотрятся как на коротких, так и на длинных ногтях, и форму им подпиливают любую. По мнению многих экспертов, "молочный коктейль" — это более современная и интересная альтернатива нюдовому маникюру, который был чрезвычайно популярен несколько лет назад.

Стильные идеи маникюра "Молочный коктейль"

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.