Большие шопперы, деним и еще семь горячих трендов: какие сумки в моде этой весной (фото)

Весенние тенденции радуют яркостью и разнообразием сумок

Чтобы ваш весенний образ был стильным, важно не только подобрать актуальный тренч, а и дополнить аутфит модными аксессуарами. Что касается сумок, выбор этой весной приятно впечатлит любую модницу.

Какие сумки в моде весной 2023 года? Подробнее о девяти горячих трендах рассказывает украинский стилист Матвей Калугин на своей странице в Instagram.

По словам стилиста, сумка является одним из самых важных аксессуаров вашего гардероба. Именно это изделие может повысить градус завершенности образа, придать фактурности, а еще показать ваш характер.

Топ-9 трендовых сумок весны-2023 от Калугина:⠀

Bucket bag, сумка-ведро или сумка-кадка. За счет формы придает образу структурированности и оригинальности, а также вытягивает силуэт.

За счет формы придает образу структурированности и оригинальности, а также вытягивает силуэт. Большой мягкий шоппер. Может быть как из текстиля или нейлона, так и из замши или мягкой кожи. Прекрасно подойдет на каждый день для тех, кому нужно вместить в сумку много вещей.

Может быть как из текстиля или нейлона, так и из замши или мягкой кожи. Прекрасно подойдет на каждый день для тех, кому нужно вместить в сумку много вещей. Bowling bag. Имеет прямоугольную форму и ручки top handle, чаще всего это структурированная сумка. Нетривиальная, добавляет новые формы в образы.

Имеет прямоугольную форму и ручки top handle, чаще всего это структурированная сумка. Нетривиальная, добавляет новые формы в образы. Сумка-полумесяц. Это может быть более мягкий изгиб, как в классических сумках-хобо, так и чисто геометрический силуэт.

Ассиметричная форма. Универсальна для разных гардеробов, в частности разнообразит образ в стиле минимализм.

Универсальна для разных гардеробов, в частности разнообразит образ в стиле минимализм. Стразы и пайетки. Не только в праздник, но и для повседневных стилизаций на сумках среднего и большого размера

Не только в праздник, но и для повседневных стилизаций на сумках среднего и большого размера Цилиндрическая форма. Отдаленно напоминает школьный пенал. Хорошая альтернатива классических форм.

Отдаленно напоминает школьный пенал. Хорошая альтернатива классических форм. В стиле панк. Потертая кожа, шипы, заклепки, шнуровка, грубая фурнитура – чем больше, тем лучше.

Потертая кожа, шипы, заклепки, шнуровка, грубая фурнитура – чем больше, тем лучше. Сумка из денима. Разнообразьте свой сумочный гардероб свежим трендом.

Тренды на сумки весной-2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стилисты рекомендуют добавить в весенний гардероб 2023 года. А еще мы писали, что из обуви сейчас на пике трендов.