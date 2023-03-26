Большие шопперы, деним и еще семь горячих трендов: какие сумки в моде этой весной (фото)
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Весенние тенденции радуют яркостью и разнообразием сумок
Чтобы ваш весенний образ был стильным, важно не только подобрать актуальный тренч, а и дополнить аутфит модными аксессуарами. Что касается сумок, выбор этой весной приятно впечатлит любую модницу.
Какие сумки в моде весной 2023 года? Подробнее о девяти горячих трендах рассказывает украинский стилист Матвей Калугин на своей странице в Instagram.
По словам стилиста, сумка является одним из самых важных аксессуаров вашего гардероба. Именно это изделие может повысить градус завершенности образа, придать фактурности, а еще показать ваш характер.
Топ-9 трендовых сумок весны-2023 от Калугина:⠀
- Bucket bag, сумка-ведро или сумка-кадка. За счет формы придает образу структурированности и оригинальности, а также вытягивает силуэт.
- Большой мягкий шоппер. Может быть как из текстиля или нейлона, так и из замши или мягкой кожи. Прекрасно подойдет на каждый день для тех, кому нужно вместить в сумку много вещей.
- Bowling bag. Имеет прямоугольную форму и ручки top handle, чаще всего это структурированная сумка. Нетривиальная, добавляет новые формы в образы.
- Сумка-полумесяц. Это может быть более мягкий изгиб, как в классических сумках-хобо, так и чисто геометрический силуэт.
- Ассиметричная форма. Универсальна для разных гардеробов, в частности разнообразит образ в стиле минимализм.
- Стразы и пайетки. Не только в праздник, но и для повседневных стилизаций на сумках среднего и большого размера
- Цилиндрическая форма. Отдаленно напоминает школьный пенал. Хорошая альтернатива классических форм.
- В стиле панк. Потертая кожа, шипы, заклепки, шнуровка, грубая фурнитура – чем больше, тем лучше.
- Сумка из денима. Разнообразьте свой сумочный гардероб свежим трендом.
Тренды на сумки весной-2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стилисты рекомендуют добавить в весенний гардероб 2023 года. А еще мы писали, что из обуви сейчас на пике трендов.