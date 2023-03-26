Лоферы, балетки и еще четыре обувных тренда: какая обувь украсит ваш образ этой весной (видео)

Весной можно порадовать себя парой стильных балеток или купить лаконичные кеды

В этом сезоне обилие трендов приятно впечатлит любую модницу. Обувные тенденции не стали исключением. В моду вернулись балетки, к примеру, но есть еще несколько удобных и стильных вариантов.

Какая обувь в тренде весной-2023? Стилистка Лера Павлова рекомендует обратить внимание на шесть горячих тенденций, о чем пишет в своем блоге в Instagram.

По словам стилиста, тренды – это не аксиома, а возможность поэкспериментировать, добавить новые детали в свой гардероб. К тому же, этой весной можно присмотреться к довольно универсальным парам туфлей и кедов.

Какая обувь в моде весной-2023:

Лоферы. Уже стали классикой, но также актуальны модели в насыщенных цветах или в необычных текстурах.

Уже стали классикой, но также актуальны модели в насыщенных цветах или в необычных текстурах. Балетки. Горячий тренд – модели, выполненные из сатина.

– модели, выполненные из сатина. Мэри Джейн. В моде туфли как на плоской подошве, так и на небольшом каблуке.

В моде туфли как на плоской подошве, так и на небольшом каблуке. Слингбеки. Необычно смотрятся в сочетании с носками.

Необычно смотрятся в сочетании с носками. Минималистичные кеды. Этот вариант кроссовок будет сочетаться со всем и проживет в вашем гардеробе достаточно долго.

Этот вариант кроссовок будет сочетаться со всем и проживет в вашем гардеробе достаточно долго. Обувь на танкетке или платформе – еще один комфортный тренд.

Если же вам хочется разнообразить ваш обувной гардероб, то дизайнеры порадовали более экстравагантными парами. К примеру, на подиуме были представлены модели:

Со стразами и блестками.

Обувь, выполненная из сетки.

С фигурным каблуком или необычной формы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки актуальны весной-2023 и дополнят аутфит в любом стиле. А еще мы писали, за какими трендовыми кроссовками сейчас охотятся модницы по всему миру.