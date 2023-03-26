Шесть вещей из прошлого, которые снова в моде: пора перебрать мамин гардероб (фото)

Узкие брюки, гетры, платье-бюстье — лишь несколько модных "камбэков"

Мода, как известно, циклична, поэтому те или иные тенденции возвращаются, хотя и в более актуальных формах. В этом сезоне снова в тренде балетки, а также модницы щеголяют в "винтажных куртках". Но есть еще шесть вещей, которые вернулись к нам из минувших лет.

Как пишет издание ELLE Ukraine в Instagram, в 2023 году в тренды вернулось много старомодных вещей. Поэтому можно смело заглянуть в гардероб мамы, чтобы поискать актуальный аксессуар или одежду для своего образа.

Дизайнеры часто обращаются к прошлым периодам моды, чтобы модернизировать тогдашние тенденции, добавив современные детали. К примеру, несколько сезонов кряду на подиуме можно было заметить "приветы" из нулевых, в том числе укороченные топы, широкие джинсы, сумки-багеты, микроюбки и вещи с заниженной талией.

В этом году тоже не обошлось без модных "камбэков". Вот шесть старомодных предметов гардероба, которые снова обрели актуальность:

Сумка карго (легко узнать по акцентным карманам).

(легко узнать по акцентным карманам). Фантазийные колготки (для незаурядных образов).

(для незаурядных образов). Гетры (можно надеть даже с босоножками).

(можно надеть даже с босоножками). Узкие брюки (хотя и свободный крой остается актуальным).

(хотя и свободный крой остается актуальным). Юбка макси (самая топовая длина этого сезона).

(самая топовая длина этого сезона). Платье bustier (бюстье подчеркнет женственность форм).

Гетры снова в моде

Такие колготки станут акцентом образа

Сумки карго функциональны и опять актуальны

Платье-бюстье станет основой для стильного образа весной

Макси - трендовая длина 2023 года

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