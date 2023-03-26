Шесть вещей из прошлого, которые снова в моде: пора перебрать мамин гардероб (фото)
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Узкие брюки, гетры, платье-бюстье — лишь несколько модных "камбэков"
Мода, как известно, циклична, поэтому те или иные тенденции возвращаются, хотя и в более актуальных формах. В этом сезоне снова в тренде балетки, а также модницы щеголяют в "винтажных куртках". Но есть еще шесть вещей, которые вернулись к нам из минувших лет.
Как пишет издание ELLE Ukraine в Instagram, в 2023 году в тренды вернулось много старомодных вещей. Поэтому можно смело заглянуть в гардероб мамы, чтобы поискать актуальный аксессуар или одежду для своего образа.
Дизайнеры часто обращаются к прошлым периодам моды, чтобы модернизировать тогдашние тенденции, добавив современные детали. К примеру, несколько сезонов кряду на подиуме можно было заметить "приветы" из нулевых, в том числе укороченные топы, широкие джинсы, сумки-багеты, микроюбки и вещи с заниженной талией.
В этом году тоже не обошлось без модных "камбэков". Вот шесть старомодных предметов гардероба, которые снова обрели актуальность:
- Сумка карго (легко узнать по акцентным карманам).
- Фантазийные колготки (для незаурядных образов).
- Гетры (можно надеть даже с босоножками).
- Узкие брюки (хотя и свободный крой остается актуальным).
- Юбка макси (самая топовая длина этого сезона).
- Платье bustier (бюстье подчеркнет женственность форм).
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды прошлого года остаются востребованными среди модниц до сих пор. А еще мы писали, как выбрать стильную пару обуви на весну: в моде как утонченные мюли, так и ковбойские сапоги.