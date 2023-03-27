Что обязательно нужно добавить в свой весенний гардероб: эти вещи гарантируют стильные образы (фото)

Очень простые способы выглядеть на миллион

Наступила весна и принесла с собой долгожданное тепло. И конечно же все девушки, скинув с себя теплые пуховики, хотят красоваться в стильной и модной одежде. А для этого желательно обновить свой весенний гардероб модными трендами и тенденциями.

Стилист Диана, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником disty_list, поделилась четырьмя стильными вещами, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе на весну, если вы хотите притягивать к себе восторженные взгляды.

Топ-4 тренда весны 2023:

Брючный костюм

Главный параметр – костюм должен быть немного расслабленным. А вот все остальное (крой, фасон, длина) – можно подбирать по своей фигуре.

Джинсовая рубашка

Дополните свой гардероб расслабленной рубашкой из джинсовой ткани. Рубашка может быть даже из мужского отдела, главное чтобы она сочеталась с джинсами.

Юбка макси

Узкая юбка макси станет отличным дополнением к любому образу. Ее можно носить со свитером, худи, блузой, кардиганом, любым топом и практически с любой верхней одеждой.

Кожаный тренч

Это актуальная и трендовая вещь, которая почти никогда не выйдет из моды. Главное правильно подобрать длину тренча в соответствии с вашим ростом.

Ранее Телеграф рассказывал, какие сумки в тренде весной 2023 года. Если хочется приобрести вещь, которая прослужит долгие годы, стилисты советуют выбирать дизайнерские сумки.