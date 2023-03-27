Яркий тренд весны 2023: что может рассказать зеленый маникюр о своей обладательнице (фото)

Такой маникюр всегда смотрится аккуратно и женственно.

Мало кто из девушек задумывается о том, что означает выбранный ими цвет лака для ногтей, когда делают маникюр. А он может очень многое рассказать о своей "владелице" и ее характере.

Как отмечает la.beauty в модном блоге в Инстаграме, насыщенные оттенки зеленого выбирают женщины, имеющие сильную волю, способные преодолеть любые трудности. Также они отличаются гармоничной натурой и дружелюбием.

А вот светло-зеленые оттенки обычно выбирают девушки-оптимистки и непоседы. Они коммуникабельны, любят животных и с удовольствием оказывают помощь всем нуждающимся.

Вообще зеленый цвет в психологии ассоциируется с тягой к творчеству, миру, стабильности и пробуждению. Поэтому неудивительно, что это один из самых ярких трендов весны 2023 года.

Также стоит отметить, что темная палитра больше подходит для квадратной формы ногтей, а светлые оттенки выглядят лучше на ногтях овальной или миндалевидной формы.

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.