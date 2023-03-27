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Яркий тренд весны 2023: что может рассказать зеленый маникюр о своей обладательнице (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Зеленый маникюр на весну 2023 года. Новость обновлена 27 марта 2023, 12:20
Зеленый маникюр на весну 2023 года.

Такой маникюр всегда смотрится аккуратно и женственно.

Мало кто из девушек задумывается о том, что означает выбранный ими цвет лака для ногтей, когда делают маникюр. А он может очень многое рассказать о своей "владелице" и ее характере.

Как отмечает la.beauty в модном блоге в Инстаграме, насыщенные оттенки зеленого выбирают женщины, имеющие сильную волю, способные преодолеть любые трудности. Также они отличаются гармоничной натурой и дружелюбием.

А вот светло-зеленые оттенки обычно выбирают девушки-оптимистки и непоседы. Они коммуникабельны, любят животных и с удовольствием оказывают помощь всем нуждающимся.

Вообще зеленый цвет в психологии ассоциируется с тягой к творчеству, миру, стабильности и пробуждению. Поэтому неудивительно, что это один из самых ярких трендов весны 2023 года.

Зеленый маникюр весна 2023
Зеленый маникюр весна 2023
Зеленый маникюр весна 2023

Также стоит отметить, что темная палитра больше подходит для квадратной формы ногтей, а светлые оттенки выглядят лучше на ногтях овальной или миндалевидной формы.

Зеленый маникюр весна 2023
Зеленый маникюр весна 2023
Зеленый маникюр весна 2023
Зеленый маникюр весна 2023
Зеленый маникюр весна 2023
Зеленый маникюр весна 2023
Зеленый маникюр весна 2023
Зеленый маникюр весна 2023

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.

Теги:
#Маникюр #Весняний манікюр