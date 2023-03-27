Очки а-ля "Люди в черном" и еще семь трендовых аксессуаров весны-2023: сделают ваш образ безупречным (фото)

Тонкий шарф, розы, спортивные очки – вот лишь несколько актуальных тенденций в этом сезоне

Весна 2023 года порадовала разнообразием трендов, многие вещи вернулись в моду с прошлых лет. В том числе обретают популярность некоторые аксессуары, которые уже когда-то были на пике, к примеру, всевозможные украшения с розами.

Какие очки, украшения и другие аксессуары в моде весной-2023? Подробнее об этом рассказывает стилистка под ником gulevatatanja в Instagram.

Топ модных аксессуаров весны 2023 года:

Черные очки. Подобные носили в фильме "Люди в черном" более 25 лет назад.

Подобные носили в фильме "Люди в черном" более 25 лет назад. Спортивные очки. Их можно добавить и в другие стили для контраста.

Их можно добавить и в другие стили для контраста. Брошка. Носим ее на пиджаке, платье, рубашке. Актуальны изделия как с лого, так и без.

Носим ее на пиджаке, платье, рубашке. Актуальны изделия как с лого, так и без. Черная повязка – еще один модный "камбэк", которые полюбили стритстайлеры.

– еще один модный "камбэк", которые полюбили стритстайлеры. Роза. Это может быть шарф, брошь, резинка на волосы или даже браслет на руку.

Это может быть шарф, брошь, резинка на волосы или даже браслет на руку. Массивный браслет – станет акцентов вашего весеннего аутфита.

– станет акцентов вашего весеннего аутфита. Массивные сережки – крупные украшения сейчас на пике тенденций.

– крупные украшения сейчас на пике тенденций. Тонкий шарф. Необычный аксессуар сделает образ завершенным и утонченным.

Стилистка добавила, что возвращается мода 80-х и 90-х. А значит и аксессуары из соответствующий эстетики снова в моде. Возможно, что-то из трендов вы даже отыщите в шкафу мамы.

Тонкий шарф - модный аксессуар

Массивные браслеты - хит сезона

Роза - стильная делать образа

Чем больше, тем лучше

Трендовая оправа

Трендовые очки

Повязки вернулись в моду

Актуальные броши

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