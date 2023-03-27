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Очки а-ля "Люди в черном" и еще семь трендовых аксессуаров весны-2023: сделают ваш образ безупречным (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Ультрамодные очки Новость обновлена 27 марта 2023, 18:40
Ультрамодные очки. Фото Getty Images

Тонкий шарф, розы, спортивные очки – вот лишь несколько актуальных тенденций в этом сезоне

Весна 2023 года порадовала разнообразием трендов, многие вещи вернулись в моду с прошлых лет. В том числе обретают популярность некоторые аксессуары, которые уже когда-то были на пике, к примеру, всевозможные украшения с розами.

Какие очки, украшения и другие аксессуары в моде весной-2023? Подробнее об этом рассказывает стилистка под ником gulevatatanja в Instagram.

Топ модных аксессуаров весны 2023 года:

  • Черные очки. Подобные носили в фильме "Люди в черном" более 25 лет назад.
  • Спортивные очки. Их можно добавить и в другие стили для контраста.
  • Брошка. Носим ее на пиджаке, платье, рубашке. Актуальны изделия как с лого, так и без.
  • Черная повязка – еще один модный "камбэк", которые полюбили стритстайлеры.
  • Роза. Это может быть шарф, брошь, резинка на волосы или даже браслет на руку.
  • Массивный браслет – станет акцентов вашего весеннего аутфита.
  • Массивные сережки – крупные украшения сейчас на пике тенденций.
  • Тонкий шарф. Необычный аксессуар сделает образ завершенным и утонченным.

Стилистка добавила, что возвращается мода 80-х и 90-х. А значит и аксессуары из соответствующий эстетики снова в моде. Возможно, что-то из трендов вы даже отыщите в шкафу мамы.

Образ с тонким шарфом
Тонкий шарф - модный аксессуар
Массивные браслеты
Массивные браслеты - хит сезона
Образы с розами
Роза - стильная делать образа
Крупные серьги
Чем больше, тем лучше
Большие черные очки
Трендовая оправа
Образы с черными очками
Трендовые очки
Образы с черной повязкой
Повязки вернулись в моду
Образы с брошками
Актуальные броши

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде весной 2023 года. Вы можете выбрать как классические лоферы, так и удобные лаконичные кеды.

Теги:
#Мода #Тренды