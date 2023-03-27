Очки а-ля "Люди в черном" и еще семь трендовых аксессуаров весны-2023: сделают ваш образ безупречным (фото)
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Тонкий шарф, розы, спортивные очки – вот лишь несколько актуальных тенденций в этом сезоне
Весна 2023 года порадовала разнообразием трендов, многие вещи вернулись в моду с прошлых лет. В том числе обретают популярность некоторые аксессуары, которые уже когда-то были на пике, к примеру, всевозможные украшения с розами.
Какие очки, украшения и другие аксессуары в моде весной-2023? Подробнее об этом рассказывает стилистка под ником gulevatatanja в Instagram.
Топ модных аксессуаров весны 2023 года:
- Черные очки. Подобные носили в фильме "Люди в черном" более 25 лет назад.
- Спортивные очки. Их можно добавить и в другие стили для контраста.
- Брошка. Носим ее на пиджаке, платье, рубашке. Актуальны изделия как с лого, так и без.
- Черная повязка – еще один модный "камбэк", которые полюбили стритстайлеры.
- Роза. Это может быть шарф, брошь, резинка на волосы или даже браслет на руку.
- Массивный браслет – станет акцентов вашего весеннего аутфита.
- Массивные сережки – крупные украшения сейчас на пике тенденций.
- Тонкий шарф. Необычный аксессуар сделает образ завершенным и утонченным.
Стилистка добавила, что возвращается мода 80-х и 90-х. А значит и аксессуары из соответствующий эстетики снова в моде. Возможно, что-то из трендов вы даже отыщите в шкафу мамы.
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