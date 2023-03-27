Что должно быть в весеннем гардеробе: топ-10 вещей, без которых не обойтись (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
С брюками карго и кожаным бомбером ваши весенние аутфиты будут сногсшибательными
С наступлением весны хочется разнообразить гардероб трендами, тем более что в этом сезоне дизайнеры порадовали контрастными по стилю тенденциями. Однако вам не удастся составить ни один стильный аутфит без базовых вещей.
Какая одежда должна быть в весеннем гардеробе в 2023 году? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле gulevatatanja в Instagram.
Стилистка предлагает включить в весеннюю капсулу как минимум десять вещей. Большинство из них актуальны в любое время года, так как считаются базовыми. К примеру, это хорошо скроенный пиджак, майка-алкоголичка и джинсы, которые хорошо на вас сидят.
Кроме того, можете разбавить ваши образы с помощью последних трендов. На пике популярности остаются штаны карго, кожаные или тканевые бомберы, костюмные жилеты. Не бойтесь выбирать разные фактуры, ведь в моде как джинсовые юбки, так и кожаные.
Топ-10 вещей для стильного гардероба весной-2023:
- Мини-юбка в складку или А-силуэта.
- Джинсовая юбка макси.
- Пиджак.
- Жилет костюмный.
- Джинсы.
- Майка-алкоголичка.
- Бомбер кожаный или из ткани.
- Брюки карго.
- Костюмные брюки свободного кроя.
- Кожаная юбка миди.
Ранее "Телеграф" рассказывал о главных обувных тенденциях весны 2023 года. Подобрать стильную и одновременно стильную пару в этом сезоне не составит труда.