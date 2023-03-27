Что должно быть в весеннем гардеробе: топ-10 вещей, без которых не обойтись (фото)

С брюками карго и кожаным бомбером ваши весенние аутфиты будут сногсшибательными

С наступлением весны хочется разнообразить гардероб трендами, тем более что в этом сезоне дизайнеры порадовали контрастными по стилю тенденциями. Однако вам не удастся составить ни один стильный аутфит без базовых вещей.

Какая одежда должна быть в весеннем гардеробе в 2023 году? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле gulevatatanja в Instagram.

Стилистка предлагает включить в весеннюю капсулу как минимум десять вещей. Большинство из них актуальны в любое время года, так как считаются базовыми. К примеру, это хорошо скроенный пиджак, майка-алкоголичка и джинсы, которые хорошо на вас сидят.

Кроме того, можете разбавить ваши образы с помощью последних трендов. На пике популярности остаются штаны карго, кожаные или тканевые бомберы, костюмные жилеты. Не бойтесь выбирать разные фактуры, ведь в моде как джинсовые юбки, так и кожаные.

Топ-10 вещей для стильного гардероба весной-2023:

Мини-юбка в складку или А-силуэта.

Джинсовая юбка макси.

Пиджак.

Жилет костюмный.

Джинсы.

Майка-алкоголичка.

Бомбер кожаный или из ткани.

Брюки карго.

Костюмные брюки свободного кроя.

Кожаная юбка миди.

Юбка - базовая вещь весеннего гардероба

Джинсы станут основой многих стильных луков

Бомбер - хит весны

Кожа - всегда хороший выбор

Жилет можно надевать на голое тело

Карго не теряют популярности

Базовая майка на каждый день

Макси и деним - два горячих тренда

Пиджак станет отличным верхним слоем весеннего аутфита

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных обувных тенденциях весны 2023 года. Подобрать стильную и одновременно стильную пару в этом сезоне не составит труда.