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Что должно быть в весеннем гардеробе: топ-10 вещей, без которых не обойтись (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Весна - время стильных образов Новость обновлена 27 марта 2023, 22:10
Весна - время стильных образов. Фото Freepik

С брюками карго и кожаным бомбером ваши весенние аутфиты будут сногсшибательными

С наступлением весны хочется разнообразить гардероб трендами, тем более что в этом сезоне дизайнеры порадовали контрастными по стилю тенденциями. Однако вам не удастся составить ни один стильный аутфит без базовых вещей.

Какая одежда должна быть в весеннем гардеробе в 2023 году? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле gulevatatanja в Instagram.

Стилистка предлагает включить в весеннюю капсулу как минимум десять вещей. Большинство из них актуальны в любое время года, так как считаются базовыми. К примеру, это хорошо скроенный пиджак, майка-алкоголичка и джинсы, которые хорошо на вас сидят.

Кроме того, можете разбавить ваши образы с помощью последних трендов. На пике популярности остаются штаны карго, кожаные или тканевые бомберы, костюмные жилеты. Не бойтесь выбирать разные фактуры, ведь в моде как джинсовые юбки, так и кожаные.

Топ-10 вещей для стильного гардероба весной-2023:

  • Мини-юбка в складку или А-силуэта.
  • Джинсовая юбка макси.
  • Пиджак.
  • Жилет костюмный.
  • Джинсы.
  • Майка-алкоголичка.
  • Бомбер кожаный или из ткани.
  • Брюки карго.
  • Костюмные брюки свободного кроя.
  • Кожаная юбка миди.
Образы с юбкой
Юбка - базовая вещь весеннего гардероба
Образы с джинсами
Джинсы станут основой многих стильных луков
Образы с бомберами
Бомбер - хит весны
Образы с кожаными юбками
Кожа - всегда хороший выбор
Образы с жилетами
Жилет можно надевать на голое тело
Образы с брюками карго
Карго не теряют популярности
Образы с белой майкой
Базовая майка на каждый день
Образы с джинсовыми юбками
Макси и деним - два горячих тренда
Образы с пиджаком
Пиджак станет отличным верхним слоем весеннего аутфита

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных обувных тенденциях весны 2023 года. Подобрать стильную и одновременно стильную пару в этом сезоне не составит труда.

Теги:
#Мода #Тренды