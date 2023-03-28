Топ-5 самых модных юбок весны-2023: какой фасон сделает ваш образ стильным (фото)

Актуальными остаются как юбки длины макси, так и короткие варианты

Один из базовых предметов весеннего гардероба – юбка. Эта вещь может добавить в образ как женственности, так брутальности, в зависимости от кроя и фактуры. В этом сезоне в моде много фасонов, да и свою длину сможет с легкостью найти даже самая капризная модница.

Какие юбки оказались в трендах весны 2023 года? Подробнее об этом рассказала украинская стилистка Мирослава Грицак в своем блоге в Instagram.

Юбка – обязательная вещь для весенних аутфитов. На пике трендов остается длина макси, поэтому длинная юбка прямого кроя, особенно если она выполнена из денима, подчеркнет вашу осведомленность в последних трендах сезона. Однако и мини тоже актуально: в моду вернулись плиссированные короткие юбки.

Кроме того, отразился и на "юбочных тенденциях" тренд на прозрачность, который с нами остается не первый модный сезон. Если хочется надеть оригинальную юбку, то обратите внимание на ассиметричный крой – он тоже популярен этой весной.

Топ-5 модных юбок весны-2023

Макси прямого кроя

Макси - горячий тренд

Очень высокий вырез

Вырез добавит вашему образу пикантности

Плиссированные мини

Плиссировка снова в моде

"Все прозрачно"

Тренд на прозрачность остается в топе

Асимметричного кроя

Асимметрия - стильный вариант

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие кроссовки оказались в тренде этой весны: за некоторыми парами модницы буквально охотятся по всему миру. А также мы писали, какие цвета актуальны в этом сезоне и как комбинировать оттенки между собой, чтобы образ был стильным.