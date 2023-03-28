Без этой вещи сложно представить весенний гардероб: варианты стильных образов с тренчем (фото)

В моде тренчи цветов пиона, оливки, а также кожаные фасоны

Базовая верхняя одежда тренч – это макси тренд этого десятилетия и просто вещь, без которой трудно представить себе весенний гардероб. В новом сезоне украинские бренды, кроме классических бежевых и карамельных тренчкотов, предлагают нам рассмотреть новые дизайны и цвета.

О самых модных из них рассказала персональный стилист под ником watchingukraine в Инстаграме. Благородный цвет пиона, оливка, фиолетовый, всевозможные оттенки серого, петчворк, кожа, расслабленные и приталенные силуэты – выбор есть на любой вкус.

"Телеграф" предлагает ознакомиться с трендовыми тренчами и стильными с ними образами, актуальными этой весной. Варианты этой неповторимой верхней одежды украинские бренды предлагают ввести в свой весенний гардероб.

Варианты стильных образов с тренчем

Добавим, что, несмотря на войну, отечественные стилисты помогают украинцам выглядеть в новых сезонах модно и актуально. Ранее эксперт Матвей Калугин рассказывал, как одеваться стильно и бюджетно. Покупать свежие тренды каждый сезон вообще не обязательно.

Также мы писали, как совмещать цвета в образах, чтобы было стильно. Названы главные оттеночные комбинации.