Неоновые ногти снова в моде: пять идей трендового маникюра этой весной (фото)

Неоновые оттенки на ногтях подчеркнут вашу индивидуальность

Этой весной в тренды маникюра вернулись неоновые ногти. Это идеальный выбор для девушек, которые не боятся быть в центре внимания. Вы можете покрыть ярким лаком как и всю ногтевую пластину, так и выделить тоном кончик ногтя.

Предлагаем присмотреться к пяти шикарным дизайнам маникюра на весну 2023 года с использованием неоновой тенденции. В этих оттенок ваши ногти будут стильными и ухоженными, пишет Marie Claire.

Нейл-тренды, как и любые другие, периодически возвращаются. Этой весной мы повсюду видим неоновые ногти, к примеру. Яркие цвета демонстрируют пользователи TikTok, да и современные королевы стиля уже успели примерить этот тренд, в их числе Хейли Бибер.

Неоновые оттенки могут стать частью красивого дизайна маникюра. Блоки цвета, яркие рисунки, наклейки для ногтей – есть много вариантов применить горячую тенденцию. Конечно, неоновые цвета не всегда легко вписать в ваш повседневный образ, но эти пять идей маникюра вполне годятся для ежедневной носки.

Тренды маникюра 2023

Неоновый френч

Яркий оранжевый

Аккуратные точки

Цвет Барби

Полосы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в нейл-арт вернулась тенденций из 70-х. Ромашковый маникюр станет отличным выбором для весенних образов.