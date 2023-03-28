Неоновые ногти снова в моде: пять идей трендового маникюра этой весной (фото)
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Неоновые оттенки на ногтях подчеркнут вашу индивидуальность
Этой весной в тренды маникюра вернулись неоновые ногти. Это идеальный выбор для девушек, которые не боятся быть в центре внимания. Вы можете покрыть ярким лаком как и всю ногтевую пластину, так и выделить тоном кончик ногтя.
Предлагаем присмотреться к пяти шикарным дизайнам маникюра на весну 2023 года с использованием неоновой тенденции. В этих оттенок ваши ногти будут стильными и ухоженными, пишет Marie Claire.
Нейл-тренды, как и любые другие, периодически возвращаются. Этой весной мы повсюду видим неоновые ногти, к примеру. Яркие цвета демонстрируют пользователи TikTok, да и современные королевы стиля уже успели примерить этот тренд, в их числе Хейли Бибер.
Неоновые оттенки могут стать частью красивого дизайна маникюра. Блоки цвета, яркие рисунки, наклейки для ногтей – есть много вариантов применить горячую тенденцию. Конечно, неоновые цвета не всегда легко вписать в ваш повседневный образ, но эти пять идей маникюра вполне годятся для ежедневной носки.
Тренды маникюра 2023
Неоновый френч
Яркий оранжевый
Аккуратные точки
Цвет Барби
Полосы
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в нейл-арт вернулась тенденций из 70-х. Ромашковый маникюр станет отличным выбором для весенних образов.