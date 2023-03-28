Как правильно сочетать цвета в образе: топ-9 трендовых комбинаций этого года (фото)

Если вам надоели традиционные цветовые сочетания, то у нас есть девять невероятно стильных идей для вашего лука

С наступлением весны хочется добавить в свою жизнь красок, можно реализовать эту идею и в буквальном смысле, разнообразив весенний гардероб. Цветовое решение аутфита может гарантировать вам безупречный внешний вид или же наоборот скроет вашу красоту и вкус.

Как правильно сочетать цвета между собой, чтобы создать трендовый образ в 2023 году? Подробнее об этом рассказывает украинская стилистка Марийка Демчишина в своем блоге в Instagram.

Полноценность образа зависит от многих факторов. И цвет в этом случае играет едва ли не решающую роль. С помощью яркого оттенка можно создать акценты в образе, подчеркнув то, что вам нужно.

Сейчас стилисты не ограничивают в комбинациях оттенков, ведь современные тренды широки и разнообразны. Поэтому если вам нравятся контрастные сочетания, к примеру, коричневого цвета с другим насыщенным оттенком (розовым), смело экспериментируйте со своим гардеробом. Тона, которые стоят близко в цветовом кругу, тоже великолепно миксуются в одном образе, в том числе голубой с сиреневым или синим. А некоторые оттенки и вовсе можно назвать универсальными, так как они гармонируют со многими цветами. Как вариант: присмотритесь к дуэту серого и желтого цветов.

Модные цветовые комбинации 2023 года

Голубой и кобальт

Пурпурный и голубой

Розовый и коричневый

Розовый и оранжевый

Голубой и красный

Серый и желтый

Розовый и красный

Пурпурный и оранжевый

Розовый и оливковый

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит добавить в весенний гардероб в этом году. А еще мы писали о самых модных аксессуарах сезона, включая очки и бижутерию.