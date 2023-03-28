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Для любого случая и под любую одежду: нижнее белье, которое должно быть в гардеробе у каждой девушки (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Как выбрать идеальное нижнее белье
Как выбрать идеальное нижнее белье. Фото pexels.com

В таком белье вы всегда будете чувствовать себя уверенно

Стильный женский образ начинается совсем не с трендовой и стильной одежды, а с выбора правильного нижнего белья. Даже в самой простой футболке и обычных джинсах каждая девушка будет чувствовать себя уверенно, если "под низом" - красивый комплект.

Стилист-имиджмейкер Диана, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником disty_list, что у каждой девушки в гардеробе должен быть базовый набор бюстгальтеров и трусиков. Какое это белье — читайте далее.

Модный эксперт отмечает, что базовое белье – это не только гладкие вещи без кружева и других женских "финтифлюшек". База – это полный набор, в который входит нижнее белье для самых разных случаев. Такой набор позволит вам всегда иметь под рукой нужные лифчики, трусики и комплекты, которые подойдут для любого случая и для любой одежды, имеющейся в вашем гардеробе.

Базовые виды бюстгальтеров:

  • Гладкий бежевый бюстгальтер.
  • Балконет с отстегивающимися бретельками.
  • Спортивный бюстгальтер.
  • Фантазийное белье для настроения.
  • Кружевной шелковый лифчик бра.
Как выбрать идеальное нижнее белье
Как выбрать идеальное нижнее белье
Как выбрать идеальное нижнее белье
Как выбрать идеальное нижнее белье
Как выбрать идеальное нижнее белье
Как выбрать идеальное нижнее белье

Базовый набор трусиков

Базовыми можно считать простые трусики-слипы, ведь они имеют оптимальную посадку – не слишком высокие и не низкие, а вырезы для ног у них очень комфортные. В базовый набор мы включили:

  • Слипы разного цвета, в том числе с кружевами.
Как выбрать идеальное нижнее белье
  • Бесшовное белье – идеально под облегающие платья и юбки.
Как выбрать идеальное нижнее белье
  • Корректирующие шортики с утяжкой.
Как выбрать идеальное нижнее белье

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Теги:
#Мода #Нижнее белье #Женская мода