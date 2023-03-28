Для любого случая и под любую одежду: нижнее белье, которое должно быть в гардеробе у каждой девушки (фото)

В таком белье вы всегда будете чувствовать себя уверенно

Стильный женский образ начинается совсем не с трендовой и стильной одежды, а с выбора правильного нижнего белья. Даже в самой простой футболке и обычных джинсах каждая девушка будет чувствовать себя уверенно, если "под низом" - красивый комплект.

Стилист-имиджмейкер Диана, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником disty_list, что у каждой девушки в гардеробе должен быть базовый набор бюстгальтеров и трусиков. Какое это белье — читайте далее.

Модный эксперт отмечает, что базовое белье – это не только гладкие вещи без кружева и других женских "финтифлюшек". База – это полный набор, в который входит нижнее белье для самых разных случаев. Такой набор позволит вам всегда иметь под рукой нужные лифчики, трусики и комплекты, которые подойдут для любого случая и для любой одежды, имеющейся в вашем гардеробе.

Базовые виды бюстгальтеров:

Гладкий бежевый бюстгальтер.

Балконет с отстегивающимися бретельками.

Спортивный бюстгальтер.

Фантазийное белье для настроения.

Кружевной шелковый лифчик бра.

Базовый набор трусиков

Базовыми можно считать простые трусики-слипы, ведь они имеют оптимальную посадку – не слишком высокие и не низкие, а вырезы для ног у них очень комфортные. В базовый набор мы включили:

Слипы разного цвета, в том числе с кружевами.

Бесшовное белье – идеально под облегающие платья и юбки.

Корректирующие шортики с утяжкой.

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