Незаменимые вещи на весну: топ-6 трендов, в которых вы будете выглядеть неотразимо (фото)

Эти вещи должны быть в гардеробе каждой модницы

Весна – прекрасная пора, когда можно отказаться от пуховиков, сапог и объемных неудобных курток, и наконец-то надеть что-то более легкое и красивое. Более того разнообразить свой весенний гардероб можно различными трендовыми вещами. Однако сегодня мы хотим поговорить с вами о "базе".

Стилист Екатерина в своем модном блоге в Инстаграм поделилась подборкой вещей, которые будут просто незаменимыми для весны 2023 года. Если в вашем гардеробе нет этих позиций — срочно бегите по магазинам.

Топ-6 весенних трендов 2023:

Тренч – это идеальное весеннее пальто, которое никогда не выходит из моды. Оно может быть светлым или темным, коротким или длинным, но в любом случае придаст элегантность образу. Тренч является классической вещью, поэтому купить его можно без опаски за то, что скоро он выйдет из моды.

Кожаная куртка – это стильный и современный выбор для создания весенних образов. Она может быть черной, коричневой или даже яркой – здесь все зависит от вкуса модницы.

Джинсы-скини – по поводу джинсов-скини не угасают споры не первый день: одни стилисты заявляют, что скини – прошлый век, а другие называют их классикой, которая должна быть в любом гардеробе. Так или иначе этот вид джинсов идеально подходит для создания множества образов на каждый день. Их можно сочетать с топами, блузами, рубашками или свитшотами.

Белая блуза – эта классическая и универсальная вещь давно перестала ассоциироваться с официально-деловым стилем. Сегодня ее можно обыграть сколь угодно: носить с джинсами, юбками, шортами, украсить вышивкой, поясом, брошью. Подходит как для повседневной носки, так и для особых случаев.

Платье-рубашка – это удобный и модный выбор для создания образов в стиле casual или делового стиля. Она может быть выполнена из разных материалов и иметь разный фасон, и любой вариант идеально сочетается с туфлями или кедами, и подходит как для работы, так и для прогулки.

Белые кроссовки — это просто must have. Их сегодня можно идеально добавить как в повседневный образ, так и в официально деловой со строгими брюками. Если вам не хочется носить именно белые, то стилисты советуют выбирать пастельные тона – они тоже универсальны и будут в тренде не только весной, но и летом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит добавить в весенний гардероб в этом году. А еще мы писали о самых модных аксессуарах сезона, включая очки и бижутерию.