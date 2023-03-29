Адекватность, естественность и яркие губы: топ-7 самых крутых трендов макияжа 2023 (фото)

Советы, которые помогут вам быть неотразимой

Стильный и модный образ — это не только трендовая одежда, но и актуальный макияж. Увы, но многие модницы об этом забывают, и пользуются трендами, которые уже давно устарели.

Чтобы вы всегда выглядели великолепно, стильно и трендово, делимся с вами 7 самыми актуальными и крутыми модными трендами и тенденциями 2023 года. Ликбезом по трендам мейкапа поделилась стилист под ником musatstore в Инстаграм.

Тренды макияжа 2023 года

Губы — визажисты рекомендуют проявлять ярче, чем всегда. Красный цвет, глянец, эффект зацелованных губ! Яркость и насыщенность!

Стрелка - четкая, графическая как татуировка. Форма удлиненная, двойная. Это самый популярный тренд, который из подиумов быстро перешел к использованию ведущими визажистами!

Глаза — не забывайте о шиммере! Он уместен даже для повседневного летнего макияжа! Глитер и стразы – для особых роскошных событий!

Брови — шокирующий тренд прошлого года – освещенные брови, – не смог заполонить сердца украинских девушек и вызвал множество споров! Поэтому этот смелый тренд так и остался вне зоны нашего внимания, но общие тенденции к естественности и адекватности наконец-то побеждают. Для смелых девушек есть рекомендация освещать брови, делать их легкими и прозрачными. Такой мейк придаст вашему виду актуальность!

Кожа — сияющая и гладкая! Увлажнение перед нанесением макияжа, легкие прозрачные тональные структуры, освещение необходимых зон консилером и использование хайлайтера для дополнительной подсветки, придадут здорового сияния и невероятного свежего образа всего лица! Забываем о матовых тоналах и пудрах! Влажный эффект со сияющим финишем – мастхев в этом году!

Ресницы — после "паучих кавычек" и склеенных ресниц пришел тренд на эффект "лисьего взгляда", когда длина ресниц увеличивается к внешнему углу глаз. Тонкие, длинные, максимально естественные ресницы, даже разной длины (эффект лучей, как у Кайли Дженнер) – тоже новый актуальный тренд этого года! Абсолютный антитренд: пышность, густота, избыточная длина, тяжесть и толщина.

Щечки — румян много не бывает. Звезды успешно этим пользуются в трендовом мейке. Если вы обратите внимание, то увидите, что румяна наносят уже не только на "яблочки", а почти сплошь на скуле!

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