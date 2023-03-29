Животные, цветы и не только: самые трендовые принты на весну и лето 2023 года (фото)

Обращайте внимание на вещи именно таких расцветок, если хотите быть в центре внимания

Помимо тенденций и трендов 2023 года в одежде каждая модница должна также знать, какие принты и цвета этих вещей сейчас в моде. Это нужно для того, чтобы избежать ситуаций, когда неактуальный принт или цвет напрочь испортил весь образ.

О пяти самых трендовых принтах рассказали в модном блоге textile.contact в Инстаграм. Среди самых популярных: цветы, клетка и бессмертный животный принт.

Трендовые принты весна-лето 2023

Цветочный

Цветочные принты весной – совсем не банально, наоборот метко. Именно весной концентрация флористических узоров значительно увеличивается, а руки непроизвольно тянутся к одежде украшенной цветами.

Животный

Независимо от года и сезона анималистические принты всегда в моде. На смену хищному тигровому пришел змеиный – такой же дикий и сексуальный, но сдержаннее. Актуальным вариантом на весну и лето будут вещи из кожи, имитирующие змеиную и легкую одежду с рисунком под змею.

Клеточка

Вещи в клетку – бессмертный тренд и вечная классика. Один простой узор открывает массу новых возможностей. Независимо от вида, окраски, материала и фасона одежды, клетку можно носить всегда и повсюду.

Горох

В этом сезоне горох появился в коллекциях брендов преимущественно в нейтральной или классической цветовой гамме. Дизайнеры экспериментировали с размером точек, но в большинстве случаев делали ставку на изящные небольшие горошины.

Полоска

Дизайнеры предлагают интересные виды полосок – они отличаются по толщине и цвету, вертикальные и горизонтальные. Особенно популярны в ярких цветах, словно делая акцент на фразе "чем смелее, тем лучше".

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных вариантах верхней одежды весны 2023 года. Список трендов разнообразен не только пальто и тренчами.