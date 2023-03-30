Абстракция, цветы и безупречный нюд: топ-10 ярких весенних трендов маникюра на любой вкус (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Весна 2023 года радует нас разнообразными трендовыми дизайнами
Красивые и ухоженные руки, да еще и с красивым и стильным маникюром — это важная деталь безупречного образа каждой девушки. К счастью, выбор актуальных дизайнов ногтей настолько велик и разнообразен, что каждая модница может выбрать себе вариант о душе.
Тренды маникюра весна 2023 года:
- Темные оттенки — в особенности шоколадные и другие коричневые оттенки. Остается в моде и черный дизайн, который часто комбинируют с нюдом.
- Абстракция – новый виток модного маникюра. Абстракция на ногтях может быть очень яркой и выразительной, не стоит бояться смешивания сложных тонов.
- Цветочный маникюр — милые цветочки, растения, веточки отлично украсят ваш весенний маникюр. Важно отметить, что зеленого нужно добавлять побольше!
- Безупречный нюд — естественные оттенки покрытия всегда остаются актуальными. Сейчас это такая же классика, как красный и черный.
- Блестки — помогут создать более яркий и запоминающийся образ.
- Яркие цвета — весной можно выбирать для дизайна смелые желтые, зеленые, красные и фиолетовые оттенки лака, которые можно комбинировать с базовыми и пастельными тонами.
- Хромовые вариации.
- Эстетика чистоты — минималистичный маникюр, демонстрирующий здоровые, ногти, отшлифованные до совершенства.
- Нежный "френч" — вечная классика, которая всегда уместна.
- Акценты на ногтях — фактурные акценты остаются популярными и весной 2023 года.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в нейл-арт вернулась тенденций из 70-х. Ромашковый маникюр станет отличным выбором для весенних образов.