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Абстракция, цветы и безупречный нюд: топ-10 ярких весенних трендов маникюра на любой вкус (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Тренды маникюра весна 2023 года Новость обновлена 30 марта 2023, 11:53
Тренды маникюра весна 2023 года. Фото pexels.com

Весна 2023 года радует нас разнообразными трендовыми дизайнами

Красивые и ухоженные руки, да еще и с красивым и стильным маникюром — это важная деталь безупречного образа каждой девушки. К счастью, выбор актуальных дизайнов ногтей настолько велик и разнообразен, что каждая модница может выбрать себе вариант о душе.

Тренды маникюра весна 2023 года:

  • Темные оттенки — в особенности шоколадные и другие коричневые оттенки. Остается в моде и черный дизайн, который часто комбинируют с нюдом.
Тренды маникюра весна 2023 года - темные оттенки
Тренды маникюра весна 2023 года - темные оттенки
Тренды маникюра весна 2023 года - темные оттенки
Тренды маникюра весна 2023 года - темные оттенки
Тренды маникюра весна 2023 года - темные оттенки
  • Абстракция – новый виток модного маникюра. Абстракция на ногтях может быть очень яркой и выразительной, не стоит бояться смешивания сложных тонов.
Тренды маникюра весна 2023 года - абстракция
Тренды маникюра весна 2023 года - абстракция
Тренды маникюра весна 2023 года - абстракция
Тренды маникюра весна 2023 года - абстракция
  • Цветочный маникюр — милые цветочки, растения, веточки отлично украсят ваш весенний маникюр. Важно отметить, что зеленого нужно добавлять побольше!
Тренды маникюра весна 2023 года - цветы
Тренды маникюра весна 2023 года - цветы
Тренды маникюра весна 2023 года - цветы
Тренды маникюра весна 2023 года - цветы
  • Безупречный нюд — естественные оттенки покрытия всегда остаются актуальными. Сейчас это такая же классика, как красный и черный.
Тренды маникюра весна 2023 года - нюд
Тренды маникюра весна 2023 года - нюд
Тренды маникюра весна 2023 года - нюд
Тренды маникюра весна 2023 года - нюд
  • Блестки — помогут создать более яркий и запоминающийся образ.
Тренды маникюра весна 2023 года - блестки
Тренды маникюра весна 2023 года - блестки
Тренды маникюра весна 2023 года - блестки
Тренды маникюра весна 2023 года - блестки
  • Яркие цвета — весной можно выбирать для дизайна смелые желтые, зеленые, красные и фиолетовые оттенки лака, которые можно комбинировать с базовыми и пастельными тонами.
Тренды маникюра весна 2023 года - яркие цвета
Тренды маникюра весна 2023 года - яркие цвета
Тренды маникюра весна 2023 года - яркие цвета
Тренды маникюра весна 2023 года - яркие цвета
  • Хромовые вариации.
Тренды маникюра весна 2023 года - хром
Тренды маникюра весна 2023 года - хром
Тренды маникюра весна 2023 года - хром
  • Эстетика чистоты — минималистичный маникюр, демонстрирующий здоровые, ногти, отшлифованные до совершенства.
Тренды маникюра весна 2023 года - чистота
Тренды маникюра весна 2023 года - чистота
Тренды маникюра весна 2023 года - чистота
Тренды маникюра весна 2023 года - чистота
  • Нежный "френч" — вечная классика, которая всегда уместна.
Тренды маникюра весна 2023 года - френч
Тренды маникюра весна 2023 года - френч
Тренды маникюра весна 2023 года - френч
Тренды маникюра весна 2023 года - френч
  • Акценты на ногтях — фактурные акценты остаются популярными и весной 2023 года.
Тренды маникюра весна 2023 года - акцент
Тренды маникюра весна 2023 года - акцент
Тренды маникюра весна 2023 года - акцент
Тренды маникюра весна 2023 года - акцент

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в нейл-арт вернулась тенденций из 70-х. Ромашковый маникюр станет отличным выбором для весенних образов.

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