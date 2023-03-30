Абстракция, цветы и безупречный нюд: топ-10 ярких весенних трендов маникюра на любой вкус (фото)

Весна 2023 года радует нас разнообразными трендовыми дизайнами

Красивые и ухоженные руки, да еще и с красивым и стильным маникюром — это важная деталь безупречного образа каждой девушки. К счастью, выбор актуальных дизайнов ногтей настолько велик и разнообразен, что каждая модница может выбрать себе вариант о душе.

Тренды маникюра весна 2023 года:

Темные оттенки — в особенности шоколадные и другие коричневые оттенки. Остается в моде и черный дизайн, который часто комбинируют с нюдом.

Абстракция – новый виток модного маникюра. Абстракция на ногтях может быть очень яркой и выразительной, не стоит бояться смешивания сложных тонов.

Цветочный маникюр — милые цветочки, растения, веточки отлично украсят ваш весенний маникюр. Важно отметить, что зеленого нужно добавлять побольше!

Безупречный нюд — естественные оттенки покрытия всегда остаются актуальными. Сейчас это такая же классика, как красный и черный.

Блестки — помогут создать более яркий и запоминающийся образ.

Яркие цвета — весной можно выбирать для дизайна смелые желтые, зеленые, красные и фиолетовые оттенки лака, которые можно комбинировать с базовыми и пастельными тонами.

Хромовые вариации.

Эстетика чистоты — минималистичный маникюр, демонстрирующий здоровые, ногти, отшлифованные до совершенства.

Нежный "френч" — вечная классика, которая всегда уместна.

Акценты на ногтях — фактурные акценты остаются популярными и весной 2023 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в нейл-арт вернулась тенденций из 70-х. Ромашковый маникюр станет отличным выбором для весенних образов.