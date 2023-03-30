В моде – юбка макси: стилист назвала самые трендовые фасоны и с чем их носить (фото)
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Такой элемент гардероба подходит как для праздничных луков, так и для повседневных
После долгого засилья миди длины (хотя она никуда не исчезает), на подиумах все чаще мы стали видеть макси длину.
Очень аристократическая и торжественная юбка макси перекочевала в повседневные образы и благодаря миксам стилей очень хорошо прижилась. Персональный стилист Ната Москаленко назвала самые трендовые фасоны юбок макси, актуальные в весеннем сезоне.
Трендовые фасоны юбок макси в 2023-ом
- юбка-баллон с подогнутым подолом
- прямая юбка-труба
- юбка из денима от клеша до юбок-карандашей
По словам стилиста, все эти модели хорошо сочетаются с трендовыми бомберами, жакетами, рубашками и просто футболками. На фото ниже представлены стильные носибельные варианты юбок макси, которые сделают ваш повседневный или праздничный образ очень стильным весной этого года.
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