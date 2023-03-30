Укр

В моде – юбка макси: стилист назвала самые трендовые фасоны и с чем их носить (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Торжественная юбка макси перекочевала в повседневные обиды
Торжественная юбка макси перекочевала в повседневные обиды. Фото freepik.com

Такой элемент гардероба подходит как для праздничных луков, так и для повседневных

После долгого засилья миди длины (хотя она никуда не исчезает), на подиумах все чаще мы стали видеть макси длину.

Очень аристократическая и торжественная юбка макси перекочевала в повседневные образы и благодаря миксам стилей очень хорошо прижилась. Персональный стилист Ната Москаленко назвала самые трендовые фасоны юбок макси, актуальные в весеннем сезоне.

Трендовые фасоны юбок макси в 2023-ом

  • юбка-баллон с подогнутым подолом
  • прямая юбка-труба
  • юбка из денима от клеша до юбок-карандашей

По словам стилиста, все эти модели хорошо сочетаются с трендовыми бомберами, жакетами, рубашками и просто футболками. На фото ниже представлены стильные носибельные варианты юбок макси, которые сделают ваш повседневный или праздничный образ очень стильным весной этого года.

белая юбка
белая длинная юбка
черная юбка макси
джинсовая юбка макси
бежевая юбка макси
джинсовая юбка
черная длинная юбка

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сочетать цвета в образах, чтобы было стильно. Названы главные оттеночные комбинации.

Также мы писали, какой, на первый взгляд, невзрачный элемент может дополнить образ и сделать его милее. Украинский стилист рассказала, с чем стилизовать ленты и всевозможные шнурочки.

Теги:
#Мода #Юбки #Тренды