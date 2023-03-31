Любимая вещь Рианны и Беллы Хадид: как носить спортивные джерси девушкам, чтобы было стильно (фото)
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В повседневной жизни звездам необходим комфорт в образах
То ли чемпионат мира по футболу, то ли множество расслабленных луков беременной Рианны, но тренд на спортивные джерси набирает обороты и может стать этим летом одним из самых востребованных.
Первыми его подхватили мужчины, пишут в блоге о моде MODEISME. На стритстайл-фото они совмещали джерси с брюками-карго и кроссовками. Но все же девушки оказались более креативными в создании луков.
Так, барбадосская певица Рианна и американская супермодель Белла Хадид носят джерси с оверсайз-джинсами и удлиняют силуэт с помощью обуви на каблуке и с острым носком. Еще одна классная формула – это сочетание спортивной футболки с сапогами и юбкой. Классно, когда такая вещь балансируется более женственными элементами гардероба.
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