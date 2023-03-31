Любимая вещь Рианны и Беллы Хадид: как носить спортивные джерси девушкам, чтобы было стильно (фото)

В повседневной жизни звездам необходим комфорт в образах

То ли чемпионат мира по футболу, то ли множество расслабленных луков беременной Рианны, но тренд на спортивные джерси набирает обороты и может стать этим летом одним из самых востребованных.

Первыми его подхватили мужчины, пишут в блоге о моде MODEISME. На стритстайл-фото они совмещали джерси с брюками-карго и кроссовками. Но все же девушки оказались более креативными в создании луков.

Так, барбадосская певица Рианна и американская супермодель Белла Хадид носят джерси с оверсайз-джинсами и удлиняют силуэт с помощью обуви на каблуке и с острым носком. Еще одна классная формула – это сочетание спортивной футболки с сапогами и юбкой. Классно, когда такая вещь балансируется более женственными элементами гардероба.

Белла Хадид – ценительница спортивного стиля

Беременная Рианна выбирает простые вещи, не сковывающие движения

Добавим, что несмотря на войну, отечественные эксперты в области моды помогают украинцам выглядеть в новых сезонах модно и актуально. Ранее известный дизайнер Андре Тан рассказал, какие фасоны белой рубашки актуальны в 2023 году. Всего их семь.

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