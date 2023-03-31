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Любимая вещь Рианны и Беллы Хадид: как носить спортивные джерси девушкам, чтобы было стильно (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Такие спортивные футболки очень полюбились мировым звездам
Такие спортивные футболки очень полюбились мировым звездам. Фото instagram.com/modeis.me

В повседневной жизни звездам необходим комфорт в образах

То ли чемпионат мира по футболу, то ли множество расслабленных луков беременной Рианны, но тренд на спортивные джерси набирает обороты и может стать этим летом одним из самых востребованных.

Первыми его подхватили мужчины, пишут в блоге о моде MODEISME. На стритстайл-фото они совмещали джерси с брюками-карго и кроссовками. Но все же девушки оказались более креативными в создании луков.

Так, барбадосская певица Рианна и американская супермодель Белла Хадид носят джерси с оверсайз-джинсами и удлиняют силуэт с помощью обуви на каблуке и с острым носком. Еще одна классная формула – это сочетание спортивной футболки с сапогами и юбкой. Классно, когда такая вещь балансируется более женственными элементами гардероба.

белла хадид
Белла Хадид – ценительница спортивного стиля
рианна и белла хадид
Беременная Рианна выбирает простые вещи, не сковывающие движения
спортивная футболка на девушке
спортивная футболка на девушке
спортивная футболка на девушке
спортивная футболка на девушке
спортивная футболка на девушке

Добавим, что несмотря на войну, отечественные эксперты в области моды помогают украинцам выглядеть в новых сезонах модно и актуально. Ранее известный дизайнер Андре Тан рассказал, какие фасоны белой рубашки актуальны в 2023 году. Всего их семь.

Также украинский стилист Матвей Калугин рассказал, как одеваться стильно и бюджетно. Покупать свежие тренды каждый сезон вообще не обязательно.

Теги:
#Мода #Рианна #Футболки #Белла Хадид