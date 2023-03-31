Нежные, спокойны и для тех, кто любит поярче: самые трендовые цвета маникюра на весну 2023 (фото)

Помните, что самый модный маникюр — это ухоженные ручки

Весна — это время ярких цветов и оттенков, за которыми многие модницы уже очень соскучились после холодных пор года. К счастью, в весеннем сезоне 2023 года палитра настолько разнообразна, что каждая сможет выбрать себе тот оттенок, что ей по душе. Не забывайте, что выбранный цвет может очень многое рассказать о своей "владелице" и ее характере.

Нейл-мастера, основываясь на "предложения" Института цвета Pantone, отмечают, что весеннюю коллекцию оттенков для дизайна ногтей можно разделить на три категории: "Чувственная женственность", "Для тех, кто любит поярче" и "Вдумчивость и спокойствие".

Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023

Для чувственных и женственных обольстительниц в этом сезоне разработал глубокие и сложные цвета:

Насыщенный красный Fiery Red, заряжающий жизненной энергией. Он является символом любви и борьбы за власть.

Цвет - Fiery Red

Смелый оттенок фуксии Beetroot Purple — яркий свекольный цвет. Он чуть светлее, чем Viva Magenta — главный цвет этого года, который тоже непременно надо носить.

Цвет - Beetroot Purple

Цвет - Viva Magenta

Женственный, нежный персиковый оттенок Peach Pink. Он сочетает в себе тепло оранжевого и нежность розового.

Цвет - Peach Pink

Crystal Rose — нежный розовый цвет, как символ современной романтики.

Цвет - Crystal Rose

Приглушенный синий Blue Perrenial — спокойный и универсальный.

Цвет - Blue Perrenial

Чистый голубой оттенок Summer Song, олицетворяющий спокойствие и расслабление.

Цвет - Summer Song

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Для тех, кто любит поярче:

Сочный оранжевый Tangelо.

Цвет - Tangelо

Empire Yellow — жизнерадостный жёлтый, который олицетворяет счастье, оптимизм и легкость бытия.

Цвет - Empire Yellow

Classic Green — живительный цвет свежей зелени.

Цвет - Classic Green

Love Bird — экзотический кислотный — идеальный антидепресант.

Цвет - Love Bird

Для любительниц сдержанных и интеллектуально сложных оттенков в этом сезоне тоже есть крутые цвета:

Skylight — цвет прозрачной чистой воды, который олицетворяет безмятежность.

Цвет - Skylight

Vanilla Cream — мягкий, аппетитный кремовый оттенок.

Цвет - Vanilla Cream

Gray Lilac — мечтательный и неземной сиреневато-серый оттенок.

Цвет - Gray Lilac

Leek Green — цвет сушёной зелени.

Цвет - Leek Green

Macchiato — роскошный оттенок светло-коричневого.

Цвет - Macchiato

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.