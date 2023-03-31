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Нежные, спокойны и для тех, кто любит поярче: самые трендовые цвета маникюра на весну 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Какие цвета маникюра самые трендовые в 2023 году - фото идеи Новость обновлена 31 марта 2023, 11:19
Какие цвета маникюра самые трендовые в 2023 году - фото идеи. Фото pexels.com

Помните, что самый модный маникюр — это ухоженные ручки

Весна — это время ярких цветов и оттенков, за которыми многие модницы уже очень соскучились после холодных пор года. К счастью, в весеннем сезоне 2023 года палитра настолько разнообразна, что каждая сможет выбрать себе тот оттенок, что ей по душе. Не забывайте, что выбранный цвет может очень многое рассказать о своей "владелице" и ее характере.

Нейл-мастера, основываясь на "предложения" Института цвета Pantone, отмечают, что весеннюю коллекцию оттенков для дизайна ногтей можно разделить на три категории: "Чувственная женственность", "Для тех, кто любит поярче" и "Вдумчивость и спокойствие".

Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023

Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023

Для чувственных и женственных обольстительниц в этом сезоне разработал глубокие и сложные цвета:

  • Насыщенный красный Fiery Red, заряжающий жизненной энергией. Он является символом любви и борьбы за власть.
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Fiery Red
Цвет - Fiery Red
  • Смелый оттенок фуксии Beetroot Purple — яркий свекольный цвет. Он чуть светлее, чем Viva Magenta — главный цвет этого года, который тоже непременно надо носить.
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Beetroot Purple
Цвет - Beetroot Purple
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Viva Magenta
Цвет - Viva Magenta
  • Женственный, нежный персиковый оттенок Peach Pink. Он сочетает в себе тепло оранжевого и нежность розового.
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Peach Pink
Цвет - Peach Pink
  • Crystal Rose — нежный розовый цвет, как символ современной романтики.
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Crystal Rose
Цвет - Crystal Rose
  • Приглушенный синий Blue Perrenial — спокойный и универсальный.
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Blue Perrenial
Цвет - Blue Perrenial
  • Чистый голубой оттенок Summer Song, олицетворяющий спокойствие и расслабление.
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Summer Song
Цвет - Summer Song

Для тех, кто любит поярче:

  • Сочный оранжевый Tangelо.
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Tangelо
Цвет - Tangelо
  • Empire Yellow — жизнерадостный жёлтый, который олицетворяет счастье, оптимизм и легкость бытия.
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Empire Yellow
Цвет - Empire Yellow
  • Classic Green — живительный цвет свежей зелени.
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Classic Green
Цвет - Classic Green
  • Love Bird — экзотический кислотный — идеальный антидепресант.
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Love Bird
Цвет - Love Bird

Для любительниц сдержанных и интеллектуально сложных оттенков в этом сезоне тоже есть крутые цвета:

  • Skylight — цвет прозрачной чистой воды, который олицетворяет безмятежность.
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Skylight
Цвет - Skylight
  • Vanilla Cream — мягкий, аппетитный кремовый оттенок.
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Vanilla Cream
Цвет - Vanilla Cream
  • Gray Lilac — мечтательный и неземной сиреневато-серый оттенок.
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Gray Lilac
Цвет - Gray Lilac
  • Leek Green — цвет сушёной зелени.
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Leek Green
Цвет - Leek Green
  • Macchiato — роскошный оттенок светло-коричневого.
Трендовые цвета и оттенки маникюра на весну 2023 Macchiato
Цвет - Macchiato

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.

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#Маникюр #Тренды весны #Тренды