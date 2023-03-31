Топ-3 актуальных фасона футболки: без этих вещи не обойдется ни один гардероб (фото)

Для создания весенних образов потребуется пара-тройка трендовых футболок

Весеннее солнце будет пригревать все больше, а значит нужно позаботиться о вещах для образов в более теплую погоду. В базовом весеннем гардеробе должна быть не только верхняя одежда, джинсы, юбка и платье, а и несколько изделий-топов. Идеальный вариант – футболка актуального кроя.

Какие футболки в моде 2023 года и какой фасон выбрать в качестве базового? Подробнее об этом говорится в блоге о стиле disty_list в Instagram.

Футболка – универсальный предмет гардероба, который сочетается с брюками, джинсами, юбками, шортами и даже платьями. В холодное время года вы можете надеть верхний слой – кожаную куртку или пиджак, а в более теплые дни носить с рубашкой или без.

Если говорить о базового кроя футболке, то изделие должно быть выполнено из плотной ткани и держать форму. Броские принты лучше не выбирать, иначе возможности для комбинаторики вещей снижаются.

Стилистка предлагает обратить внимание на три актуальных фасона футболки в 2023 году:

Базовые однотонные футболки в разных цветах и посадках от приталенных до оверсайза.

Футболки с акцентными мысами. Если хотите с изображением логотипа, то обращайте внимание на минималистичные и маленькие варианты.

Короткие и приталенные футболке в эстетике нулевых, которая сейчас на пике тенденций.

Базовая однотонная футболка - маст хэв

Если надпись, то лаконичная

Укороченные футболки тоже в моде

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие юбки в трендах весной 2023 года. Стилисты рекомендуют присмотреться к пяти фасонам. А также мы писали о самой модной обуви сезона, включая лоферы и балетки.