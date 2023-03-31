Какого цвета должна быть модная обувь: топ-5 трендовых тенденций этой весны (фото)

Цвет играет огромное значение при выборе обуви

Весной мы стараемся добавить красок в свою жизнь, а если говорить о гардеробе, то это можно сделать буквально. Чем ближе к лету, тем больше появляется ярких вариантов обуви. В этом сезоне в моде много сочных оттенков, поэтому не стоит ограничиваться "универсальной черной парой", как многие привыкли.

Какие цвета обуви в тренде в 2023 году? Подробнее об этом рассказывает материал модного издания Who what wear.

По словам стилистов, сейчас преобладают пять цветовых тенденций обуви. В подобных оттенков красуются модные стритстайлеры и инфлюенсеры. Их стильные образы доказывают, что туфли, лоферы, мюли или балетки могут служить в комплекте аккуратным акцентом или завершать аутфит, делая его безупречным.

Так, можете смело дополнять наряды белой обувью, ведь такие туфли – не только свадебный вариант. Если готовы сделать обувь изюминкой образа, то ваш вариант – желтый или розовый. Очень стильно выглядят пары серебристого цвета, который остается на пике тенденций. Тем, кто ищет более базовые и универсальные идеи, подойдет коричневая цветовая гамма.

Какие цвета обуви в моде в 2023 году

Белый

Белая обувь - хит сезона

Желтый

Истинно весенний цвет

Серебристый

Серебро не теряет популярности

Коричневый

Коричневая обувь может быть базовой для вашего гардероба

Розовый

Балетки и розовый - две горячих тенденции этой весны

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