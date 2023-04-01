Вышиванка, цветочное платье и кэжуал на каждый день: подборка готовых весенних образов от Андре Тана (фото)

Дизайнер рассказал о четырех готовых луках, в которых вы точно не останетесь незамеченными

Абсолютно каждая маленькая девочка или взрослая женщина хочет выглядеть стильно и быть в тренде. Проблема возникает в том, что часто представительницы прекрасного пола просто не знают, где искать ту самую вещь, или нет на это времени.

Известный украинский дизайнер Андре Тан сделал подборку стильных образов, в которых вы точно не останетесь незамеченными этой весной. Следует обратить внимание на вышиванки, цветочные платья, яркие образы и кэжуал.

1. Вышиванка

Только не говорите, что у вас нет в гардеробе ничего с украинскими мотивами. А если и нет, то такая вам нужна. В ней вы точно не останетесь незамеченными. А для наших красавиц за границей это очень крутой вариант подчеркнуть и показать нашу культуру!

Платье уже само по себе готово, поэтому нужно лишь подобрать обувь и сумочку. Дизайнер рекомендует обратить внимание на белые кеды, ботильоны или босоножки на небольшой платформе, которые идеально подойдут для выхода на какое-нибудь событие.

2. Цветочное платье

Цветочные принты – тренд этого сезона. Легкость и цветочность в платье с таким принтом вам обеспечена. Декольте подчеркнет все прелести, а завязочки на плечах придадут игривости.

Платье настолько завершено, что даже не нужны дополнительные элементы в образе. Можно надеть какой-нибудь минималистичный кулон, серьги и браслет из одного комплекта, чтобы гармонизировать все. Относительно обуви — легкие босоножки на плоском ходу или каблуки в пастельных цветах.

3. Яркий образ

Весной жить хочется, не правда ли? Поэтому мы получаем более яркие вещи. Идеальный вариант яркого образа – такой красный костюм, как на фото ниже, который уже выглядит завершено, так что не нужно думать с чем что-либо сочетать.

Из аксессуаров Андре Тан советует дополнить образ очками, круто смотрятся очки с трендовыми цепочками. А по обуви выбор велик: лоферы-чанки, босоножки как на грубом подборе, так и на тоненьком, ботильоны, кеды.

4. Кежуал на каждый день

Быстрый и простой, но стильный образ. Джинсы с рубашкой/футболкой (как белой, так и яркой). Это must-have образ на любой случай. Но что делает этот образ особенным – детали. Флаг Украины на кармане джинс, подвернутые рукава, мягкая ткань.

Дополнить образ можно цепочкой на шею и массивными серьгами. Если вы выбрали футболку, то можно надеть кепку или бандану.

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