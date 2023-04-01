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Вышиванка, цветочное платье и кэжуал на каждый день: подборка готовых весенних образов от Андре Тана (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Must-have образы на любой случай Новость обновлена 01 апреля 2023, 19:53
Must-have образы на любой случай. Фото instagram.com/andre_tan_official

Дизайнер рассказал о четырех готовых луках, в которых вы точно не останетесь незамеченными

Абсолютно каждая маленькая девочка или взрослая женщина хочет выглядеть стильно и быть в тренде. Проблема возникает в том, что часто представительницы прекрасного пола просто не знают, где искать ту самую вещь, или нет на это времени.

Известный украинский дизайнер Андре Тан сделал подборку стильных образов, в которых вы точно не останетесь незамеченными этой весной. Следует обратить внимание на вышиванки, цветочные платья, яркие образы и кэжуал.

1. Вышиванка

Только не говорите, что у вас нет в гардеробе ничего с украинскими мотивами. А если и нет, то такая вам нужна. В ней вы точно не останетесь незамеченными. А для наших красавиц за границей это очень крутой вариант подчеркнуть и показать нашу культуру!

Платье уже само по себе готово, поэтому нужно лишь подобрать обувь и сумочку. Дизайнер рекомендует обратить внимание на белые кеды, ботильоны или босоножки на небольшой платформе, которые идеально подойдут для выхода на какое-нибудь событие.

вышиванка на девушке

2. Цветочное платье

Цветочные принты – тренд этого сезона. Легкость и цветочность в платье с таким принтом вам обеспечена. Декольте подчеркнет все прелести, а завязочки на плечах придадут игривости.

Платье настолько завершено, что даже не нужны дополнительные элементы в образе. Можно надеть какой-нибудь минималистичный кулон, серьги и браслет из одного комплекта, чтобы гармонизировать все. Относительно обуви — легкие босоножки на плоском ходу или каблуки в пастельных цветах.

Цветочное платье на девушке

3. Яркий образ

Весной жить хочется, не правда ли? Поэтому мы получаем более яркие вещи. Идеальный вариант яркого образа – такой красный костюм, как на фото ниже, который уже выглядит завершено, так что не нужно думать с чем что-либо сочетать.

Из аксессуаров Андре Тан советует дополнить образ очками, круто смотрятся очки с трендовыми цепочками. А по обуви выбор велик: лоферы-чанки, босоножки как на грубом подборе, так и на тоненьком, ботильоны, кеды.

красное платье на девушке в очках

4. Кежуал на каждый день

Быстрый и простой, но стильный образ. Джинсы с рубашкой/футболкой (как белой, так и яркой). Это must-have образ на любой случай. Но что делает этот образ особенным – детали. Флаг Украины на кармане джинс, подвернутые рукава, мягкая ткань.

Дополнить образ можно цепочкой на шею и массивными серьгами. Если вы выбрали футболку, то можно надеть кепку или бандану.

кэжуал образ для девушки

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных вариантах верхней одежды весны 2023 года. Список трендов разнообразен не только пальто и тренчами.

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#Мода #Андре Тан