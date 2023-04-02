Змеиный или тай-дай: пять трендовых принтов в одежде, актуальные в этом сезоне (фото)

Они внесут разнообразие в ваши повседневные и праздничные образы

Минимализм и однотонность хорошо, но что же делать когда душа так и просит разнообразия? Если в прошлом году у нас занимала первое место тигр, то в 2023-м — это будет именно леопард.

Кроме того это не единственный анималистичный принт, актуальный в новом сезоне. Персональный стилист Анна Ивашова рассказала о пяти трендовых принта, которые могут сделать ярким любой образ — как праздничный, так и повседневный.

Змеиный принт

Хищный тигровый принт отошел на задний план, на смену пришел не менее сексуальный и агрессивный змеиный принт.

Принт градиент

Красный, переходящий в оранжевый, а затем в желтый и т.д. Поговаривают, этот тренд останется с нами до осени.

Принт "картины"

Да-да, дизайнеры вдохновляться реальными картинами и переносят их с холста на вещи.

Цветочный принт

Ну, какое лето без цветочного принта? В этом году крупные цветы — самый горячий тренд.

Принт тай-дай

Многие стилисты уже успели списать этот тренд со счетов, но дизайнеры думают иначе — тай-даю быть!

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