Для обладательниц коротких ногтей: идеи яркого маникюра, с которыми не будет плохого настроения (фото)

Важно не тонуть в негативных эмоциях, а начать радовать себя

Украсить хмурые будни можно с помощью красочного маникюра. Будущим летом такие яркие дизайны нейл-арта обязательно будут поднимать настроение обладательницам коротких ноготочков. Их уже можно реализовывать и этой весной.

Сейчас актуальным являются анималистичный, патриотичный, однотонный и разноцветный принты. Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит самый трендовый анималистичный принт — нейл-арт с черепаховым дизайном.

Предлагаем вдохновиться подборкой фото, на которых изображены трендовые расцветки и цвета маникюра у обладательниц коротких ногтей. Сохраняйте и показывайте своим мастерам!

Дизайн с одним оттенком

Анималистичный принт на ноготочках

Патриотичный дизайн маникюра

Разноцветный принт для маникюра

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.

Также мы писали, какой нежный маникюр в моде в этом году. Поскольку сложный дизайн постепенно уходит из нейл-трендов, актуальным сейчас считается дизайн "Молочный коктейль".