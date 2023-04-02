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Для обладательниц коротких ногтей: идеи яркого маникюра, с которыми не будет плохого настроения (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Яркие дизайны нейл-арта на короткие ногти на лето 2023 года Новость обновлена 02 апреля 2023, 12:56
Яркие дизайны нейл-арта на короткие ногти на лето 2023 года. Фото marieclaire

Важно не тонуть в негативных эмоциях, а начать радовать себя

Украсить хмурые будни можно с помощью красочного маникюра. Будущим летом такие яркие дизайны нейл-арта обязательно будут поднимать настроение обладательницам коротких ноготочков. Их уже можно реализовывать и этой весной.

Сейчас актуальным являются анималистичный, патриотичный, однотонный и разноцветный принты. Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит самый трендовый анималистичный принт — нейл-арт с черепаховым дизайном.

Предлагаем вдохновиться подборкой фото, на которых изображены трендовые расцветки и цвета маникюра у обладательниц коротких ногтей. Сохраняйте и показывайте своим мастерам!

Дизайн с одним оттенком

Дизайн с одним оттенком
Дизайн с одним оттенком
Дизайн с одним оттенком
Дизайн с одним оттенком
Дизайн с одним оттенком
Дизайн с одним оттенком

Анималистичный принт на ноготочках

Анималистичный принт на ноготочках
Анималистичный принт на ноготочках
Анималистичный принт на ноготочках
Анималистичный принт на ноготочках
Анималистичный принт на ноготочках

Патриотичный дизайн маникюра

Патриотичный дизайн маникюра
Патриотичный дизайн маникюра
Патриотичный дизайн маникюра
Патриотичный дизайн маникюра
Патриотичный дизайн маникюра

Разноцветный принт для маникюра

Разноцветный принт для маникюра
Разноцветный принт для маникюра
Разноцветный принт для маникюра
Разноцветный принт для маникюра
Разноцветный принт для маникюра
Разноцветный принт для маникюра

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.

Также мы писали, какой нежный маникюр в моде в этом году. Поскольку сложный дизайн постепенно уходит из нейл-трендов, актуальным сейчас считается дизайн "Молочный коктейль".

Теги:
#Мода #Маникюр