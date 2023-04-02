Нескучный минимализм: пять способов создать идеальный весенний образ (фото)
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Минималистический стиль одежды не означает однотипность и скуку
Минимализм – стиль одежды, который не приемлет лишних деталей. Однако не спешите считать, что в таком случае ваш образ будет скучным и монотонным. С вещами из весеннего гардероба вы сможете сформировать уйму стильных минималистических аутфитов.
Как создать идеальный образ в стиле минимализм весной-2023? Подробнее об этом рассказывает блог стилистки Марины Мартынив в Instagram.
По словам стилистки, эра минимализма стремительно прогрессирует и видоизменяется с каждым сезоном. Сейчас наряды в этом стиле могут быть нетривиальными и нетипичными. Чтобы ваш аутфит захотелось рассматривать, Мартынив советует обратить внимание на пять удачных стилистических приемов.
Как создать стильный минималистический образ этой весной:
- Микс фактур. Это делает образ более объемным и придает шарм.
- Игра объемов. Более стандартная формула: приталенность + оверсайза. Альетрнатива: сочетание разных объемов и гиперболизация, если она уместна.
- Детализация. Завершенность образу обеспечат аксессуары, головной убор, сумка интересной формы, фактурный пояс, вкрапление принтов или единичных цветов.
- Геометрия и логомания. Допускается в минимализме, если добавлять немного элементов и исключить кислотные оттенки.
- Портретная зона. Прическа играет важную роль. Букли или накрученные свадебные локоны точно не впишутся в стиль. А вот естественные прически, прилизанные волосы в стиле Хадид и парижский бунтарский шарм имеют место быть.
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