Нескучный минимализм: пять способов создать идеальный весенний образ (фото)

Минималистический стиль одежды не означает однотипность и скуку

Минимализм – стиль одежды, который не приемлет лишних деталей. Однако не спешите считать, что в таком случае ваш образ будет скучным и монотонным. С вещами из весеннего гардероба вы сможете сформировать уйму стильных минималистических аутфитов.

Как создать идеальный образ в стиле минимализм весной-2023? Подробнее об этом рассказывает блог стилистки Марины Мартынив в Instagram.

По словам стилистки, эра минимализма стремительно прогрессирует и видоизменяется с каждым сезоном. Сейчас наряды в этом стиле могут быть нетривиальными и нетипичными. Чтобы ваш аутфит захотелось рассматривать, Мартынив советует обратить внимание на пять удачных стилистических приемов.

Как создать стильный минималистический образ этой весной:

Микс фактур. Это делает образ более объемным и придает шарм.

Это делает образ более объемным и придает шарм. Игра объемов. Более стандартная формула: приталенность + оверсайза. Альетрнатива: сочетание разных объемов и гиперболизация, если она уместна.

Более стандартная формула: приталенность + оверсайза. Альетрнатива: сочетание разных объемов и гиперболизация, если она уместна. Детализация. Завершенность образу обеспечат аксессуары, головной убор, сумка интересной формы, фактурный пояс, вкрапление принтов или единичных цветов.

Завершенность образу обеспечат аксессуары, головной убор, сумка интересной формы, фактурный пояс, вкрапление принтов или единичных цветов. Геометрия и логомания. Допускается в минимализме, если добавлять немного элементов и исключить кислотные оттенки.

Допускается в минимализме, если добавлять немного элементов и исключить кислотные оттенки. Портретная зона. Прическа играет важную роль. Букли или накрученные свадебные локоны точно не впишутся в стиль. А вот естественные прически, прилизанные волосы в стиле Хадид и парижский бунтарский шарм имеют место быть.

Образы в стиле минимализм: подборка стилиста

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