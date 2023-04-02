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Нескучный минимализм: пять способов создать идеальный весенний образ (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Весна – время стильных аутфитов Новость обновлена 02 апреля 2023, 16:50
Весна – время стильных аутфитов. Фото Freepik

Минималистический стиль одежды не означает однотипность и скуку

Минимализм – стиль одежды, который не приемлет лишних деталей. Однако не спешите считать, что в таком случае ваш образ будет скучным и монотонным. С вещами из весеннего гардероба вы сможете сформировать уйму стильных минималистических аутфитов.

Как создать идеальный образ в стиле минимализм весной-2023? Подробнее об этом рассказывает блог стилистки Марины Мартынив в Instagram.

По словам стилистки, эра минимализма стремительно прогрессирует и видоизменяется с каждым сезоном. Сейчас наряды в этом стиле могут быть нетривиальными и нетипичными. Чтобы ваш аутфит захотелось рассматривать, Мартынив советует обратить внимание на пять удачных стилистических приемов.

Как создать стильный минималистический образ этой весной:

  • Микс фактур. Это делает образ более объемным и придает шарм.
  • Игра объемов. Более стандартная формула: приталенность + оверсайза. Альетрнатива: сочетание разных объемов и гиперболизация, если она уместна.
  • Детализация. Завершенность образу обеспечат аксессуары, головной убор, сумка интересной формы, фактурный пояс, вкрапление принтов или единичных цветов.
  • Геометрия и логомания. Допускается в минимализме, если добавлять немного элементов и исключить кислотные оттенки.
  • Портретная зона. Прическа играет важную роль. Букли или накрученные свадебные локоны точно не впишутся в стиль. А вот естественные прически, прилизанные волосы в стиле Хадид и парижский бунтарский шарм имеют место быть.

Образы в стиле минимализм: подборка стилиста

Образ с серым костюмом
Минимализм в одежде
Марина Мартынив
Образ с серым костюмом
Образ с черным пальто
Образ с черным жилетом
Образ в стиле минимализм
Образ в стиле минимализм
Образ с бежевым костюмом и кроссовками

Ранее "Телеграф" писал, как нужно сочетать цвета в образе, чтобы он был стильным. Стилисты рассказали о нескольких умопомрачительных комбинациях оттенков этого года.

Теги:
#Мода #Стиль #Минимализм