Как стильно сочетать цвета в образе: топ-5 комбинаций на весну и лето этого года (фото)

В моде как яркие, так и спокойные оттенки, так что составить умопомрачительный аутфит будет просто

Чтобы ваш образ был стильным, важно не только позаботиться об актуальности вещей, а и обратить внимание на соединение оттенков. В сезоне весна-лето 2023 года в моде разные цвета, главное, научиться их правильно комбинировать.

Как сочетать цвета в весенних и летних образах? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле disty_list в Instagram.

Так, стилистка предлагает обратить внимание на пять самых трендовых цветовых комбинаций, которые идеально впишутся в весенние и летние аутфиты. Важно, что есть как яркие миксы, так и варианты в более спокойной гамме.

Если не боитесь выделяться в толпе, то выбирайте сочные тона. Когда как не в теплое время года надевать все самое яркое. К примеру, не теряет популярности дуэт желтого и синего. И не только потому, что это цвета украинского флага: эту комбинацию оттенков "заценили" на мировых подиумах. Не менее свежи и актуальны соединения желтого с фиолетовым или зеленого с розовым.

Для более утонченных образов подойдет красно-бежевая палитра. А вот даже в офис можете надевать луки в серо-белых тонах.

Топ-5 трендовых цветовых сочетаний на весну и лето

Желтый + голубой

Желтый + фиолетовый

Зеленый + розовый

Красный + бежевый

Серый + белый

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие принты оказались на пике тенденций в сезоне весна-лето 2023 года. Поверьте, это не только цветочные и анималистические расцветки.