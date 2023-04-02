Балетки, лоферы и туфли из 2000-х: семь горячих тенденций обуви, без которой не обойтись этой весной (фото)

Весенняя погода позволяет создавать стильные аутфиты с последними обувными новинками

В этом году в моду вернулись многие тренды, в том числе обувные. К примеру, снова актуальны всевозможные балетки. Но есть еще много стильных вариантов обуви на весну-2023, включая кроссовки и лоферы.

Какая обувь в тренде в этом сезоне? Подробнее об этом рассказывает стилистка Татьяна Голота в своем блоге в Instagram.

По словам стилистки, стоит обратить внимание на семь горячих тенденций касательно обуви в сезоне весна-2023. Как уже отмечалось, вернули популярность балетки, особенно трендовые варианты – в блестящем исполнении. Кроме того, также актуальна обувь из 2000-х, возможно, стильную пару вы отыщите где-то в глубине своего шкафа. Более того, даже кроссовки, которые оказались в трендах этой весной, выполнены в ретроэстетике.

Если хочется, чтобы обувь служила акцентом в образе, то присмотритесь к прозрачным моделям и туфлям, босоножкам или мюли, украшенным стразами. Универсальный вариант обуви на весну – лоферы, сейчас актуальны с массивной подошвой и квадратным носком.

Тренды обуви весной-2023

Балетки

Мэри Джейн

Квадратный носок

Прозрачность и стразы

Нулевые

Массивные лоферы

Ретрокроссовки

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных цветах в этом сезоне. Стилисты назвали самые топовые оттенки обуви.