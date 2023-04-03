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Топ-5 вещей, которые прибавляют возраст: это давно вышло из моды (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Пора провести ревизию гардероба Новость обновлена 03 апреля 2023, 21:26
Пора провести ревизию гардероба. Фото pexels.com

Стилист выделила одежду и обувь, от которых лучше избавиться

Современная мода предлагает уйму трендов на разный вкус. Тем не менее, все еще многие продолжают носить устаревшие и неактуальные вещи. Один элемент одежды из прошлого прибавит вам десяток лет, а безвкусная обувь бесповоротно разрушит образ.

Какую одежду и обувь стоит выбросить из гардероба, так как они старят? Подробнее о пяти неактуальных вещах рассказывает блог стилистки @shebelska в Instagram.

Важно не путать устаревший крой с винтажем. Обычно неактуальные вещи выдает принт, к примеру, горошек и цветочный в устаревшем исполнении. Чрезмерное обилие бантов и различных украшений тоже снизит градус стиля в образе. Это же правило касается аксессуаров: если на сумке много элементов, включая ремни, цепи и стразы, то это явно перебор.

Что касается обуви, то главный антитренд – перфорация. Такой элемент мгновенно удешевит не только кроссовки, а и весь аутфит. Вы точно найдете более современные модели обуви, которые не уступают по удобству.

Топ-5 вещей, которые давно вышли из моды и состарят вас:

  • Обувь с перфорацией.
  • Кроссовки устаревшего дизайна.
  • Сумки с большим количеством странных аксессуаров.
  • Платья устаревшего дизайна (с цветочками, горошком и подобным).
  • Блузы с безвкусной расцветкой (неактуальные цветочек и горох).

Вышеперечисленные вещи стоит убрать из своего гардероба. Взамен добавьте туда десять трендовых вариантов, о которых ранее рассказывал "Телеграф". Базовая одежда поможет создать вам стильный аутфит в любую погоду этой весной.

Теги:
#Мода #Стиль #Антитренды