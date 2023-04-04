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От светло-желтого до ярко-зеленого: топ-10 трендовых цветов, идеальных для маникюра этой весной (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Маникюр – важная часть образа Новость обновлена 04 апреля 2023, 12:56
Маникюр – важная часть образа. Фото Freepik

Цвет ваших ногтей даже может улучшить настроение

С помощью маникюра девушки проявляют индивидуальность и вносят разнообразие в весенние образы. Тренды нейл-арта в этом сезоне не ограничивают в выборе, а широкая палитра лаков для ногтей приятно впечатляет. Тем не менее, есть ряд наиболее уместных тонов для весеннего маникюра.

Стоит обратить внимание на десять идей для маникюра этой весной. Подробнее о цветовых нейл-тенденциях в апреле 2023 года пишет Who what wear.

Так, самые модные цвета маникюра на весну-2023 порадуют любую модницу. Тем, кто любит более спокойный дизайн, понравятся всевозможные оттенки бежевого: от нюдового до серо-бежевого. Все еще остаются актуальными и нежно-розовые лаки для ногтей.

Если же хочется сделать яркий маникюр в апреле, то присмотритесь к желтым тонам, а также ярко-зеленого цвету или электрику. Красный маникюр – вечная классика, поэтому тоже оказался в перечне тенденций. Главное, подберите цвет ногтей под свое настроение, чтобы маникюр радовал вас этой весной!

Трендовые цвета для маникюра этой весной

Оттенки бежевого

Нюдовый маникюр
Блестящий маникюр
Бежевый маникюр
Серо-бежевый маникюр

Оттенки зеленого

Зеленый маникюр

Оттенки желтого

Светло-желтый маникюр
Желтый маникюр

Оттенки розового

Розовый маникюр

Оттенки синего

Синий маникюр

Оттенки красного

Красный маникюр

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моду снова вошли неоновые ногти. Стоит обратить внимание на пять трендовых оттенков. Кроме того, на пике тенденций оказался бархатный маникюр: шикарный дизайн украсит ногти любой длины.

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