От светло-желтого до ярко-зеленого: топ-10 трендовых цветов, идеальных для маникюра этой весной (фото)

Цвет ваших ногтей даже может улучшить настроение

С помощью маникюра девушки проявляют индивидуальность и вносят разнообразие в весенние образы. Тренды нейл-арта в этом сезоне не ограничивают в выборе, а широкая палитра лаков для ногтей приятно впечатляет. Тем не менее, есть ряд наиболее уместных тонов для весеннего маникюра.

Стоит обратить внимание на десять идей для маникюра этой весной. Подробнее о цветовых нейл-тенденциях в апреле 2023 года пишет Who what wear.

Так, самые модные цвета маникюра на весну-2023 порадуют любую модницу. Тем, кто любит более спокойный дизайн, понравятся всевозможные оттенки бежевого: от нюдового до серо-бежевого. Все еще остаются актуальными и нежно-розовые лаки для ногтей.

Если же хочется сделать яркий маникюр в апреле, то присмотритесь к желтым тонам, а также ярко-зеленого цвету или электрику. Красный маникюр – вечная классика, поэтому тоже оказался в перечне тенденций. Главное, подберите цвет ногтей под свое настроение, чтобы маникюр радовал вас этой весной!

Трендовые цвета для маникюра этой весной

Оттенки бежевого

Оттенки зеленого

Оттенки желтого

Оттенки розового

Оттенки синего

Оттенки красного

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моду снова вошли неоновые ногти. Стоит обратить внимание на пять трендовых оттенков. Кроме того, на пике тенденций оказался бархатный маникюр: шикарный дизайн украсит ногти любой длины.