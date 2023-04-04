Как подобрать идеальную прическу по форме лица: стилист назвала основные критерии (фото)

Красивая стрижка и прическа придает уверенности и делает вас привлекательнее

У вас могут быть 100 раз натуральные, "ни разу не крашеные" волосы длиной до пяток, однако без стильной и правильно подобранной стрижки, они могут превратить вас в даму предпенсионного возраста. Однако это все можно исправить.

Как отмечает стилист Елена, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником purpur.stylist, даже длинные волосы должны иметь форму, объем и оформленность. И более того, не всегда длинные волосы — это стильно.

"Нет ничего страшного в том, чтобы их (волосы — ред.) срезать. Мир не перестанет вертеться, а вы не перестанете быть женщиной. Скорее наоборот – уровень сексуальности, женственности и элегантности достигнет тех высот, о которых вы не мечтали. Эти сантиметры в виде секущихся, тоненьких и пересушенных кончиков играют с вами злую шутку! Длина есть, но ее нет. Остается только заброшенный и тусклый вид" — отметила стилист и рассказала, как же "найти" свою прическу.

На что обращать внимание при подборе прически

Ширина вашего лба . Если лоб высок, широк, и больше других частей лица, то вам не помешает легкая челка.

. Если лоб высок, широк, и больше других частей лица, то вам не помешает легкая челка. Соотношение длины и ширины лица . Если оно круглое, с активными щечками, то здесь лучше удлиненные прически от середины шеи. Для овальной и вытянутой формы – наоборот, прически в зоне подбородка.

. Если оно круглое, с активными щечками, то здесь лучше удлиненные прически от середины шеи. Для овальной и вытянутой формы – наоборот, прически в зоне подбородка. Кстати, о подбородке : если он широкий и массивный, тогда никаких ровных срезов или акцентов. Выбираем стрижку типа каскада.

: если он широкий и массивный, тогда никаких ровных срезов или акцентов. Выбираем стрижку типа каскада. Если у вас короткая шея, то не нужно укорачивать ее еще больше и резать прической пополам. Опускаем длину волос к ключицам, или уже выбираем более короткие варианты типа пикси.

Также стилист отмечает, что стрижка должна быть многослойной. Прическа должна иметь объем и двигаться, а не лежать прилизанным блином. В 2023 году самая трендовая стрижка и укладка — это каскад в стиле 90-х и бигуди, когда огромный объем и волосы падают на плечи слоями.

Раньше мы рассказывали, какие стрижки стали супер-трендами в сезоне 2023-24. Предлагаем вам сразу семь вариантов на разную длину волос: в этом списке каждая найдет себе что-то по вкусу.