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Как подобрать идеальную прическу по форме лица: стилист назвала основные критерии (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
На что обращать внимание при подборе прически - советы Новость обновлена 04 апреля 2023, 19:26
На что обращать внимание при подборе прически - советы. Фото pexels.com

Красивая стрижка и прическа придает уверенности и делает вас привлекательнее

У вас могут быть 100 раз натуральные, "ни разу не крашеные" волосы длиной до пяток, однако без стильной и правильно подобранной стрижки, они могут превратить вас в даму предпенсионного возраста. Однако это все можно исправить.

Как отмечает стилист Елена, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником purpur.stylist, даже длинные волосы должны иметь форму, объем и оформленность. И более того, не всегда длинные волосы — это стильно.

"Нет ничего страшного в том, чтобы их (волосы — ред.) срезать. Мир не перестанет вертеться, а вы не перестанете быть женщиной. Скорее наоборот – уровень сексуальности, женственности и элегантности достигнет тех высот, о которых вы не мечтали. Эти сантиметры в виде секущихся, тоненьких и пересушенных кончиков играют с вами злую шутку! Длина есть, но ее нет. Остается только заброшенный и тусклый вид" — отметила стилист и рассказала, как же "найти" свою прическу.

На что обращать внимание при подборе прически

  • Ширина вашего лба. Если лоб высок, широк, и больше других частей лица, то вам не помешает легкая челка.
  • Соотношение длины и ширины лица. Если оно круглое, с активными щечками, то здесь лучше удлиненные прически от середины шеи. Для овальной и вытянутой формы – наоборот, прически в зоне подбородка.
  • Кстати, о подбородке: если он широкий и массивный, тогда никаких ровных срезов или акцентов. Выбираем стрижку типа каскада.
  • Если у вас короткая шея, то не нужно укорачивать ее еще больше и резать прической пополам. Опускаем длину волос к ключицам, или уже выбираем более короткие варианты типа пикси.

Также стилист отмечает, что стрижка должна быть многослойной. Прическа должна иметь объем и двигаться, а не лежать прилизанным блином. В 2023 году самая трендовая стрижка и укладка — это каскад в стиле 90-х и бигуди, когда огромный объем и волосы падают на плечи слоями.

Мода прически 2023
Мода прически 2023
Мода прически 2023
Мода прически 2023
Мода прически 2023
Мода прически 2023
Мода прически 2023

Раньше мы рассказывали, какие стрижки стали супер-трендами в сезоне 2023-24. Предлагаем вам сразу семь вариантов на разную длину волос: в этом списке каждая найдет себе что-то по вкусу.

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#Мода #Женская мода #Прическа #Стрижка