Как выбрать идеальную сумку: стильные советы, как не потеряться среди аксессуаров (фото)

Полезные советы, которые пригодятся вам во время шопинга

Последние годы дизайнеры предлагают настолько большое разнообразие стильных и красивых сумок, что выбирая себе этот аксессуар очень просто растеряться. Чтобы такого не произошло — рассказываем, как выбрать идеальную сумку на весну.

"Правилами" шопинга поделилась стилист maryna.penzykova в своем модном блоге в Инстаграме. Модный эксперт отмечает, что благодаря этим советам каждая модница купит именно то, что нужно и актуально.

Как выбрать идеальную сумочку

Берите "четкую" сумку, которая держит форму. Это уже дает вам уверенность, что она будет актуальна.

Также размер сумки должен гармонировать с вашим телосложением. Если ваш рост 147 см и вы нежный и маленький — выбирайте среднюю сумку или маленькую. С большой вы будете выглядеть менее гармоничной. Если вы высокая дама и ваш размер XL, то берите сумку среднего размера или большого, но четкой формы!

И третье – выбирайте сумку с минимумом деталей. Никаких вышивок, дополнительных цепей и т.д. Чем меньше деталей, тем она более универсальна. Лучше выберите яркий цвет.

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