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Как выбрать идеальную сумку: стильные советы, как не потеряться среди аксессуаров (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
"Правила" выбора сумки на весну Новость обновлена 04 апреля 2023, 23:06
"Правила" выбора сумки на весну. Фото pexels.com

Полезные советы, которые пригодятся вам во время шопинга

Последние годы дизайнеры предлагают настолько большое разнообразие стильных и красивых сумок, что выбирая себе этот аксессуар очень просто растеряться. Чтобы такого не произошло — рассказываем, как выбрать идеальную сумку на весну.

"Правилами" шопинга поделилась стилист maryna.penzykova в своем модном блоге в Инстаграме. Модный эксперт отмечает, что благодаря этим советам каждая модница купит именно то, что нужно и актуально.

Как выбрать идеальную сумочку

Берите "четкую" сумку, которая держит форму. Это уже дает вам уверенность, что она будет актуальна.

Также размер сумки должен гармонировать с вашим телосложением. Если ваш рост 147 см и вы нежный и маленький — выбирайте среднюю сумку или маленькую. С большой вы будете выглядеть менее гармоничной. Если вы высокая дама и ваш размер XL, то берите сумку среднего размера или большого, но четкой формы!

И третье – выбирайте сумку с минимумом деталей. Никаких вышивок, дополнительных цепей и т.д. Чем меньше деталей, тем она более универсальна. Лучше выберите яркий цвет.

Как выбрать идеальную сумочку
Как выбрать идеальную сумочку
Как выбрать идеальную сумочку
Как выбрать идеальную сумочку
Как выбрать идеальную сумочку
Как выбрать идеальную сумочку

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стилисты рекомендуют добавить в весенний гардероб 2023 года. А еще мы писали, что из обуви сейчас на пике трендов.

Теги:
#Мода #Женская мода #Сумки