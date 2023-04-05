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Как выбрать идеальную прическу по типу волос: советы для девушек с прямыми, кудрявыми и волнистыми локонами (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как подобрать стрижку по типу волос - советы
Как подобрать стрижку по типу волос - советы. Фото pexels.com

Эти советы помогут вам выбрать прическу, которая идеально вам подойдет

Правильный выбор прически может значительно улучшить внешний вид волос. При выборе прически важно учитывать не только форму лица, но и индивидуальные особенности волос. К примеру их структуру.

Об этом рассказала мастер-парикмахер Алла Буличова в своем модном блоге в Инстаграм. Также модный эксперт подготовила несколько полезных советов по подбору прически и стрижки для прямых, волнистых, кучерявых и тонких волос.

Как подобрать стрижку по типу волос

  • Прямые волосы

Если у вас прямые волосы, вам может подойти более "прямолинейный" стиль прически. Ровное каре – хороший вариант. Если вы хотите сделать прическу более динамичной, можете попробовать прибавить легкие волны с помощью средств для укладки волос.

Как подобрать стрижку по типу волос - прямые волосы
Как подобрать стрижку по типу волос - прямые волосы
  • Волнистые волосы

Волнистые волосы обычно имеют больше объема и текстуры, поэтому вам может подойти прическа с большим объемом и динамикой. Объемные косы, волны, закрученные косы и т.д.

Как подобрать стрижку по типу волос - волнистые волосы
Как подобрать стрижку по типу волос - волнистые волосы
  • Кучерявые волосы

Главное выбирать такие прически и стрижки, которые не повредят объемным прядям, которые могут "пережимать" волосы.

Как подобрать стрижку по типу волос - кудрявые волосы
Как подобрать стрижку по типу волос - кудрявые волосы
  • Тонкие волосы

Если у вас тонкие волосы, вы должны избегать причесок с чрезмерным объемом, поскольку это может сделать волосы еще более тонкими. Вместо этого лучше попробовать более прямолинейные прически, например каре или гладкую прическу с равномерным расположением волос.

Как подобрать стрижку по типу волос - тонкие волосы
Как подобрать стрижку по типу волос - тонкие волосы

Раньше мы рассказывали, какие стрижки стали супер-трендами в сезоне 2023-24. Предлагаем вам сразу семь вариантов на разную длину волос: в этом списке каждая найдет себе что-то по вкусу.

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#Мода #Прически #Женская мода