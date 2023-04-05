Самые горячие джинсовые тренды 2023: подборка актуальных брюк из денима на весну (фото)

Одинаковые джинсы всю жизнь – это очень грустно, поэтому желательно иметь разнообразие.

Прежде чем отравляться на шопинг, не будет лишним взглянуть на актуальные джинсы сезона. Сейчас как никогда джинсовый мир прекрасен своим разнообразием. Можно выбирать объем и посадку по своему вкусу и типу фигуры.

Самое главное в выборе новых джинсов – не отказываться от экспериментов, пишет стилист Maryna Fadieieva в своем модном блоге в Инстаграм. Именно в процессе примерки самых смелых трендов есть шанс найти свою идеальную посадку.

Также модный эксперт отметила, что все эти тренды имеют несколько общих характеристик – низкая талия, и максимальная длина. Если говорить о цвете, то кроме классических оттенков синего, сейчас много серого в дениме. Чаще встречаются ремни в качестве аксессуара.

Какие джинсы в моде весной 2023

В этом сезоне из новенького и горячего имеем широкие джинсы палаццо . Уговаривать вас носить или просто примерить не буду. Эта эстетика не для всех, а кому такое по вкусу – уже давно их купили и носят.

. Уговаривать вас носить или просто примерить не буду. Эта эстетика не для всех, а кому такое по вкусу – уже давно их купили и носят. Джинсы карго — также горячий тренд. Могут быть разными по объему и количеству карманов.

— также горячий тренд. Могут быть разными по объему и количеству карманов. Деконструкция — необычные швы, извращенные застежки и цветовые сочетания — сейчас все эти элементы актуальны.

— необычные швы, извращенные застежки и цветовые сочетания — сейчас все эти элементы актуальны. Обновленные скини — с большим количеством швов по всей длине.

— с большим количеством швов по всей длине. Также несмотря на тренды, джинсы прямого кроя были и будут отличным решением на каждый день. Такие нужно иметь в гардеробе в качестве базы.

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