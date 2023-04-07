База обувного гардероба: как стильно носить балетки в 2023 году (фото)

Балетки – практичная и, в некоторых случаях, незаменимая обувь

Балетки – это потрясающий минималистический тренд обуви, без которого весной 2023 года не обойтись. Сказать что это их громкое возвращение не будет правильно, ведь для многих модниц они давно стали базой обувного гардероба.

Стилист Maryna Fadieieva в своем модном блоге в Инстаграм отмечает, что прежде всего, балетки — это очень удобная обувь, которая легко заменяет кроссовки, так где они неуместны. Таких ситуаций не так уж и много, учитывая разнообразие вторых, Однако, например, балетки прекрасно "работают" в офисах с дресс-кодом как замена каблуков.

Модный эксперт отметила, что в сезоне весна 2023 самым горячим трендом стали туфли Мэри Джейн с ремешками у лодыжек. Изящные и одновременно наивные, они напоминают туфельки с детства. В лучших традициях современного стайлинга - носить их можно с чем угодно.

Также не стоит сбрасывать со счетов и классические двухцветные балетки Chanel. Отметим, что они зрительно уменьшают длину стопы.

В своей публикации в модном блоге стилист помимо ликбеза поделилась подборкой примеров актуального стайлинга балеток в повседневной жизни. Смотрите и вдохновляйтесь!

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных цветах в этом сезоне. Стилисты назвали самые топовые оттенки обуви.