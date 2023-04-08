Не одними косухами и бомберами: как нескучно носить модную джинсовку, идеи для оригинальных луков (фото)

Стильное решение для прогулок на свежем воздухе, шоппинга и других повседневных дел

Отечественные стилисты в последнее время фиксируют определенные наблюдения, относящиеся к модным стереотипам и мифам, бытующим среди людей. Одним из неочевидных, впрочем, очень распространенных убеждений, является следующее: джинсовка — это скучный и "простоватый" вариант верхней одежды. Но это точно не так, ведь с джинсовкой можно создавать стильные образы тотал деним и не только.

Грустно смотреть на то, как люди массово наряжаются в косухи и модные бомберы, отмечает стилист Матвей Калугин, но забывают о таком универсальном, функциональном и недорогом элементе.

Не стоит забывать, что джинсовка – это лишь разновидность верхней одежды, которая может принимать мириады разных форм. Укороченные или оверсайзы до середины бедра, цветные или темные, со рваностями, надписями, принтом, деконструированными элементами. Да, возможно, это не самый впечатляющий элемент верхней одежды, но точно один из самых долговечных и верных вам.

Базовые модели также можно обыграть необычным образом. Стилист рекомендует миксовать фактуры: деним отлично рифмуется с кожаными изделиями, объемным мохером или шерстью, замшей, воздушным шифоном и сатином. Или же создайте трендовый тотал деним лук, миксируя разные оттенки и силуэты внутри него. Под объемную джинсовку можно вместить все, она уже стала базой на весну-лето. Для прогулок у дома, продовольственного шопинга и других повседневных дел это один из лучших вариантов.

На фото ниже представлены современные и увлекательные образы для вдохновения с такой курткой.

Фото: Getty Images

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