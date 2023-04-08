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Пасхальный маникюр как никогда актуален: 10 трендовых идей, которыми можно вдохновиться (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Дизайн этого пасхального маникюра напоминает пасхальные яйца Новость обновлена 08 апреля 2023, 13:13
Дизайн этого пасхального маникюра напоминает пасхальные яйца. Фото instagram.com/bella_andbear

Красивые варианты нейл-арта для длинных и коротких ногтей

В преддверии светлого церковного праздника Пасхи украинки пытаются не только успеть закупить все необходимые продукты для праздничного стола, но и принарядиться, чтобы выглядеть лучше всех в кругу близких.

Пасхальные праздники — это еще один повод сделать тематический маникюр. Он может сочетать в себе пастельные тона, весенние цветы, а также изображения кроликов и цыплят, пишет gordonua.

Предлагаем своим читательницам подборку самых ярких идей пасхального маникюра для длинных и коротких ногтей, чтобы вдохновиться актуальной тематикой накануне очередного похода к нейл-мастеру.

Маникюр "Пасхальный заяц"

Маникюр Пасхальный заяц

Маникюр "Пасхальные яйца"

Маникюр Пасхальные яйца

Лавандовый маникюр

Лавандовый маникюр

Микс идей для тематических ногтей

маникюр с цветочками

Пасхальная яичница

Пасхальная яичница маникюр

Яркий пасхальный дизайн для длинных ногтей

пасхальный маникюр для длинных ногтей

Маникюр-конструктор для коротких ногтей

Маникюр с зайцем

Пастельный микс

Маникюр с зайцем

Маникюр в пастельных тонах для длинных ногтей

Маникюр в пастельных тонах

Цветущая сакура

маникюр Цветущая сакура

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.

Также мы писали, какой нежный маникюр в моде в этом году. Поскольку сложный дизайн постепенно уходит из нейл-трендов, актуальным сейчас считается дизайн "Молочный коктейль".

Теги:
#Мода #Маникюр #Пасха