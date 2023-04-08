Пасхальный маникюр как никогда актуален: 10 трендовых идей, которыми можно вдохновиться (фото)

Красивые варианты нейл-арта для длинных и коротких ногтей

В преддверии светлого церковного праздника Пасхи украинки пытаются не только успеть закупить все необходимые продукты для праздничного стола, но и принарядиться, чтобы выглядеть лучше всех в кругу близких.

Пасхальные праздники — это еще один повод сделать тематический маникюр. Он может сочетать в себе пастельные тона, весенние цветы, а также изображения кроликов и цыплят, пишет gordonua.

Предлагаем своим читательницам подборку самых ярких идей пасхального маникюра для длинных и коротких ногтей, чтобы вдохновиться актуальной тематикой накануне очередного похода к нейл-мастеру.

Маникюр "Пасхальный заяц"

Маникюр "Пасхальные яйца"

Лавандовый маникюр

Микс идей для тематических ногтей

Пасхальная яичница

Яркий пасхальный дизайн для длинных ногтей

Маникюр-конструктор для коротких ногтей

Пастельный микс

Маникюр в пастельных тонах для длинных ногтей

Цветущая сакура

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.

Также мы писали, какой нежный маникюр в моде в этом году. Поскольку сложный дизайн постепенно уходит из нейл-трендов, актуальным сейчас считается дизайн "Молочный коктейль".