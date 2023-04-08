Пасхальный маникюр как никогда актуален: 10 трендовых идей, которыми можно вдохновиться (фото)
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Красивые варианты нейл-арта для длинных и коротких ногтей
В преддверии светлого церковного праздника Пасхи украинки пытаются не только успеть закупить все необходимые продукты для праздничного стола, но и принарядиться, чтобы выглядеть лучше всех в кругу близких.
Пасхальные праздники — это еще один повод сделать тематический маникюр. Он может сочетать в себе пастельные тона, весенние цветы, а также изображения кроликов и цыплят, пишет gordonua.
Предлагаем своим читательницам подборку самых ярких идей пасхального маникюра для длинных и коротких ногтей, чтобы вдохновиться актуальной тематикой накануне очередного похода к нейл-мастеру.
Маникюр "Пасхальный заяц"
Маникюр "Пасхальные яйца"
Лавандовый маникюр
Микс идей для тематических ногтей
Пасхальная яичница
Яркий пасхальный дизайн для длинных ногтей
Маникюр-конструктор для коротких ногтей
Пастельный микс
Маникюр в пастельных тонах для длинных ногтей
Цветущая сакура
Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.
Также мы писали, какой нежный маникюр в моде в этом году. Поскольку сложный дизайн постепенно уходит из нейл-трендов, актуальным сейчас считается дизайн "Молочный коктейль".