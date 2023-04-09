Андре Тан выделил 6 главных трендов обуви на весну-лето: подчеркнут ножки каждой (фото)

Обратите внимание на завязки, платформу и острый носок

Украинский дизайнер Андре Тан продолжает делиться с нами советами, касающимися сферы моды и стиля. Недавно эксперт помог своим поклонницам с готовыми формулами весенних образов, а теперь назвал главные тренды женской обуви на весну-лето 2023 года.

Этот период обещает быть очень интересным для любителей модной обуви. Андре Тан рассказал о шести трендах актуальной пары этой весны и лета.

1. Завязки, шнуровка и ремни

Больше деталей! Обратите внимание на обувь с необычными завязками, шнуровкой и ремнями. Они сделают любой образ более изысканным и интересным.

2. Сапоги и ботфорты

Комбинировать кожаные пальто и тренчи, а также легкие платья и шорты в этом сезоне отлично будет с сапогами в нулевом стиле и ботфортами на плоской подошве или каблуке. Такая обувь станет отличным выбором для тех, кто хочет добавить яркие акценты в свой образ.

3. Платформа

Обувь на платформе не теряет популярности и остается актуальной в весенне-летнем сезоне 2023. Платформа будет модной как в спортивных вариантах, так и в вечерних. Так что находите свой вариант, и смело носите!

4. Острый носок

Обувь с острым носком всегда выглядит великолепно, визуально вытягивает ноги и делает их элегантными — словом, настоящий маст-хев. От казаков до слингбеков — варианты с заостренным носком есть для каждого события.

5. Мюли

Когда весенние дни станут совсем теплыми, замените ботинки на мюли. Если вы планируете ходить по ним в течение всего дня, то следует выбирать варианты на широкой стойкой подошве. Для вечерних прогулок подойдут пары на стильном каблуке.

6. Лоферы

Лоферы особенно удобны, их просто надевать, не нужно тратить время на шнурки или застежки. Комфорт и шик в одном флаконе. Андре Тан рекомендует их для ежедневного ношения.

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