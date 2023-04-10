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Skinny jeans снова в моде: каким типам фигуры подходят и какие модели узких джинсов актуальны в 2023-м (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Скинни джинсы снова в тренде
Скинни джинсы снова в тренде. Фото Getty Images

Выбирайте джинсы, в которых штанины не обтягивают икры

Хотим мы этого или нет, но, похоже, тренд на узкие джинсы снова возвращается. Скинни тяжелы в стилизации, ведь в случае большинства типов фигур они создают неправильные пропорции и уродуют силуэт. Но можно ли носить узкие джинсы стильно и без разрушения пропорций? Разбираемся с экспертами вместе.

Лучше всего скинни подойдут обладательницам фигуры прямоугольник или перевернутый треугольник, отмечают в блоге о моде "Школа стилю". В то же время девушкам с активными бедрами не рекомендуется носить узкие джинсы, ведь они будут акцентироваться на бедрах (конечно, если не такова ваша цель).

Предлагаем подборку образов от Лизы Инг Маринелли, юриста из Лондона, знающей как правильно стилизовать узкие джинсы в повседневных образах.

Как носить узкие джинсы в 2023 году

  • Плотный материал

В отличие от мягкого, жесткий деним не подчеркивает каждую неровность фигуры и в этом плане выполняет определенную корректирующую функцию.

скинни джинсы
  • Свободные штанины

Выбирайте джинсы, в которых штанины немного свободны и не обтягивают икры, как это делают леггинсы.

скинни джинсы Свободные штанины
  • Баланс пропорций

Для создания правильного силуэта следует придерживаться правила "объемный верх – необъемный низ".

скинни джинсы
  • Острый носок

Острый носок помогает визуально добавить несколько сантиметров в росте и тем немного компенсировать объем в бедрах, который добавляют скинни. Сюда же мы поднимаем длину 7/8, каблуки и обувь в тон поясного изделия, ведь они выполняют ту же функцию, что и острый носок.

Острый носок обуви скинни джинсы
  • Заправка джинсов в сапоги

Этот прием переносит взгляд с бедер на обувь и тем самым выполняет корректирующую функцию.

Заправка джинсов в сапоги

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