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Маникюр, который выглядит дорого и вкусно: лучшие варианты шоколадного нейл-арта этой весной (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Самый популярный весенний маникюр в 2023 году Новость обновлена 10 апреля 2023, 15:09
Самый популярный весенний маникюр в 2023 году. Фото instagram.com

Посмотрите, какие дизайны можно сделать с шоколадным цветом

Всем девушкам хочется сейчас иметь солнечное настроение. В этом случае многих выручает красивый маникюр. Трендовым оттенком этой весной является сине-желтый, как в украинском флаге. Также набирает актуальности шоколадный нейл-арт.

Те, кто следит за модными тенденциями, выбирают не надоедающий шоколадный оттенок, имеющий дорогой вид на ногтях каждой представительницы прекрасного пола. Такой вкусный тон способен визуально согреть ваши ногти в прохладную, дождливую весеннюю погоду и растопить любое сердце. Главное — выбрать по вкусу оттенок и дизайн.

Шоколадный маникюр органично сочетается с любым элементом одежды, поэтому он очень практичный для модниц. Оттенок можно миксовать со многими холодными и теплыми тонами. К примеру, розовым, белым, оранжевым, бордо, желтым, бежевым, светло-зеленым, коралловым, синим, золотым.

"Телеграф" предлагает вдохновиться различными дизайнами шоколадного нейл-арта. Ниже на фото представлены варианты оформления "вкусного" маникюра, которые понравятся всем без исключения.

Идеи шоколадного маникюра: топ-10 самых лучших дизайнов

шоколадный маникюр
шоколадный маникюр
шоколадный маникюр
шоколадный маникюр
шоколадный маникюр
шоколадный маникюр
шоколадный маникюр
шоколадный маникюр
шоколадный маникюр
шоколадный маникюр

Ранее "Телеграф" писал, что актуальным сейчас является пасхальный маникюр — красивые варианты нейл-арта для длинных и коротких ногтей.

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#Мода #Маникюр