Маникюр, который выглядит дорого и вкусно: лучшие варианты шоколадного нейл-арта этой весной (фото)

Посмотрите, какие дизайны можно сделать с шоколадным цветом

Всем девушкам хочется сейчас иметь солнечное настроение. В этом случае многих выручает красивый маникюр. Трендовым оттенком этой весной является сине-желтый, как в украинском флаге. Также набирает актуальности шоколадный нейл-арт.

Те, кто следит за модными тенденциями, выбирают не надоедающий шоколадный оттенок, имеющий дорогой вид на ногтях каждой представительницы прекрасного пола. Такой вкусный тон способен визуально согреть ваши ногти в прохладную, дождливую весеннюю погоду и растопить любое сердце. Главное — выбрать по вкусу оттенок и дизайн.

Шоколадный маникюр органично сочетается с любым элементом одежды, поэтому он очень практичный для модниц. Оттенок можно миксовать со многими холодными и теплыми тонами. К примеру, розовым, белым, оранжевым, бордо, желтым, бежевым, светло-зеленым, коралловым, синим, золотым.

"Телеграф" предлагает вдохновиться различными дизайнами шоколадного нейл-арта. Ниже на фото представлены варианты оформления "вкусного" маникюра, которые понравятся всем без исключения.

Идеи шоколадного маникюра: топ-10 самых лучших дизайнов

Ранее "Телеграф" писал, что актуальным сейчас является пасхальный маникюр — красивые варианты нейл-арта для длинных и коротких ногтей.