С чем носить галстук: идеи образов с самым актуальным аксессуаром 2023 года (фото)

Среди модельеров стремительно возросла актуальность аксессуара, характерного для делового гардероба

Как никогда стал популярным в этом году офисный стиль. На подиумах и streetstyle от Нью-Йорка до Парижа — мы его видели повсюду. Так что невозможно было не заметить, что стремительно возросла актуальность еще одного аксессуара, характерного для делового гардероба — галстука.

Его можно было увидеть на знаменитостях и коллекциях мировых брендов, среди которых Valentino, Christian Dior и Dolce&Gabbana, пишет ELLE Ukraine. "Телеграф" предлагает нашим читательницам рассмотреть, как носить галстук в 2023 году.

Знаковая деталь на последнем показе — "мятый" галстук. Он придает образу расслабленности, которого иногда не хватает в деловом стиле. Носить ее лучше как в комбинации "белый верх — черный низ", так и с повседневным нарядом, например, со светлыми джинсами.

Для создания более женственного делового образа можно соединить галстук с кожаной юбкой с флористическими узорами. Стоит отметить, что цветы – еще один актуальный тренд сезона. Также трендовой является и такая вещь, как перчатки – о них дизайнеры не забывают с наступлением весны.

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