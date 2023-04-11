Глубокие оттенки и анималистические принты: самые актуальные дизайны маникюра на весну-лето 2023 (фото)

Весна — это не только нежные цветочные маникюры.

Тенденции нейл-арта всегда меняются, особенно в зависимости от сезона, но именно это делает их такими интересными. Как правило, для весны в приоритете светлые пастельные и цветочные тона, однако в 2023 году мы видим более смелые и яркие узоры и цвета.

К счастью, благодаря бесчисленному множеству трендов весеннего нейл-арта, каждая девушка выберет себе то, что ей понравится. А мы расскажем, что сейчас на пике актуальности, чтобы вы не ошиблись со своими выбором.

Трендовые цвета маникюра 2023:

Viva Magenta — главный цвет года, конечно же, главный и в маникюре.

Розовые оттенки — как отголосок тренда на стиль барби.

Синий и глубокий изумрудный.

Из нежных оттенков в моде — фисташковый, бледно-желтый, мятный, нежно-голубой, лиловые оттенки, молочно-белый.

Трендовые принты в 2023 году:

Несмотря на то, что год тигра уже прошел — тигриный принт все также актуален.

Из анималистических новинок — черепаховый принт.

Сердечки — тренд прошлого лета, но останется с нами и в 2023.

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.