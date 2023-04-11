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Глубокие оттенки и анималистические принты: самые актуальные дизайны маникюра на весну-лето 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Маникюр 2023 - идеи дизайна ногтей Новость обновлена 11 апреля 2023, 18:27
Маникюр 2023 - идеи дизайна ногтей. Фото pexels.com

Весна — это не только нежные цветочные маникюры.

Тенденции нейл-арта всегда меняются, особенно в зависимости от сезона, но именно это делает их такими интересными. Как правило, для весны в приоритете светлые пастельные и цветочные тона, однако в 2023 году мы видим более смелые и яркие узоры и цвета.

К счастью, благодаря бесчисленному множеству трендов весеннего нейл-арта, каждая девушка выберет себе то, что ей понравится. А мы расскажем, что сейчас на пике актуальности, чтобы вы не ошиблись со своими выбором.

Трендовые цвета маникюра 2023:

  • Viva Magenta — главный цвет года, конечно же, главный и в маникюре.
Трендовые цвета маникюра 2023 - Viva Magenta
Трендовые цвета маникюра 2023 - Viva Magenta
Трендовые цвета маникюра 2023 - Viva Magenta
  • Розовые оттенки — как отголосок тренда на стиль барби.
Трендовые цвета маникюра 2023 - розовый
Трендовые цвета маникюра 2023 - розовый
Трендовые цвета маникюра 2023 - розовый
  • Синий и глубокий изумрудный.
Трендовые цвета маникюра 2023 - синий
Трендовые цвета маникюра 2023 - изумрудный
Трендовые цвета маникюра 2023 - синий
Трендовые цвета маникюра 2023 - изумрудный
  • Из нежных оттенков в моде — фисташковый, бледно-желтый, мятный, нежно-голубой, лиловые оттенки, молочно-белый.
Трендовые цвета маникюра 2023 - фисташковый
Трендовые цвета маникюра 2023 - бледно-желтый
Трендовые цвета маникюра 2023 - мятный
Трендовые цвета маникюра 2023 - нежно-голубой
Трендовые цвета маникюра 2023 - лиловый
Трендовые цвета маникюра 2023 - молочно-белый

Трендовые принты в 2023 году:

  • Несмотря на то, что год тигра уже прошел — тигриный принт все также актуален.
Трендовые принты в 2023 году - тиргровый
Трендовые принты в 2023 году - тигровый
Трендовые принты в 2023 году - тигровый
  • Из анималистических новинок — черепаховый принт.
Трендовые принты в 2023 году - черепаховый
Трендовые принты в 2023 году - черепаховый
Трендовые принты в 2023 году - черепаховый
  • Сердечки — тренд прошлого лета, но останется с нами и в 2023.
Трендовые принты в 2023 году - сердечки
Трендовые принты в 2023 году - сердечки
Трендовые принты в 2023 году - сердечки

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.

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#Мода #Маникюр #Женская мода