Глубокие оттенки и анималистические принты: самые актуальные дизайны маникюра на весну-лето 2023 (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Весна — это не только нежные цветочные маникюры.
Тенденции нейл-арта всегда меняются, особенно в зависимости от сезона, но именно это делает их такими интересными. Как правило, для весны в приоритете светлые пастельные и цветочные тона, однако в 2023 году мы видим более смелые и яркие узоры и цвета.
К счастью, благодаря бесчисленному множеству трендов весеннего нейл-арта, каждая девушка выберет себе то, что ей понравится. А мы расскажем, что сейчас на пике актуальности, чтобы вы не ошиблись со своими выбором.
Трендовые цвета маникюра 2023:
- Viva Magenta — главный цвет года, конечно же, главный и в маникюре.
- Розовые оттенки — как отголосок тренда на стиль барби.
- Синий и глубокий изумрудный.
- Из нежных оттенков в моде — фисташковый, бледно-желтый, мятный, нежно-голубой, лиловые оттенки, молочно-белый.
Трендовые принты в 2023 году:
- Несмотря на то, что год тигра уже прошел — тигриный принт все также актуален.
- Из анималистических новинок — черепаховый принт.
- Сердечки — тренд прошлого лета, но останется с нами и в 2023.
Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.