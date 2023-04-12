Чем ярче - тем лучше: главные тренды маникюра на лето 2023 года (фото)

Включайте летнюю фантазию и ни в чем себе не отказывайте

Несмотря на то, что на календаре еще весна, которая пока не особо радует нас теплыми и солнечными деньками, не лишним будет узнать, какой маникюр будет в тренде в следующем сезоне, а именно летом 2023 года. Сразу отметим, готовьтесь к максимально ярким цветам, ведь девиз лета 2023 — "Чем ярче — тем лучше".

Как отмечает портал bustle, в сезоне лето 2023 появилось еще больше ярких цветов и привлекательных дизайнов. Вашему вниманию топ-5 красочных летних нейл-трендов:

Красочный французский маникюр

Этот маникюр с эффектом омбре, также называемый закатным маникюром, начинается либо с белого, либо с красочного цвета, а затем размывается до нейтрального.

Неоновый микро-френч

Такой дизайн выглядит минималистично, легко и подходит для ногтей любой длины.

Красочный хром

Металлическая хромированная отделка идеально подходит для летнего маникюра. Вы можете создать сплошной эффект или добавить немного хромовой краски на кончики.

Микро цветы

Добавление забавной детали в виде крошечного цветка — это простой способ украсить ногти, будь то прозрачный лак или неоновый лак.

Стеклянные ногти

Мраморный эффект, который делает ваши ногти стеклянными, — один из способов привлечь внимание этим летом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моду снова вошли неоновые ногти. Стоит обратить внимание на пять трендовых оттенков. Кроме того, на пике тенденций оказался бархатный маникюр: шикарный дизайн украсит ногти любой длины.