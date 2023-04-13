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Без них гардероб будет пустым: топ-5 самых стильных моделей джинсов 2023 года (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
2018
Какие джинсы в моде весной 2023 года - топ-5 трендов Новость обновлена 13 апреля 2023, 08:10
Какие джинсы в моде весной 2023 года - топ-5 трендов. Фото pexels.com

Джинсы являются универсальными брюками — подходят ко всему и могут носиться где угодно.

Если в вашем шкафу и есть какая-то вещь, с которой можно построить "бурные и длительные отношения" — то это джинсы. Это очень практичный и стильный элемент гардероба, актуальный в любое время года. И в 2023 году разнообразие джинсового мира не может не радовать.

Стилист Мирослава Грицак в своем модном блоге в Инстаграм поделилась подборкой стильных фасонов джинсов на 2023 год, выделив топ-5 самых трендовых. Отметим, что некоторые модели джинсов уже не вписываются в понятие базового гардероба, ведь они вполне могут быть эффектным акцентом вашего образа.

Топ-5 джинсов на 2023 год

  • Рваности
Топ-5 джинсов на 2023 год - рваности
  • С желтым отбеливанием
Топ-5 джинсов на 2023 год - с желтым отбеливанием
  • Оверсайз на среднюю и низкую посадку
Топ-5 джинсов на 2023 год - оверсайз
  • Клеш
Топ-5 джинсов на 2023 год - клеш
  • Глубокий синий (indigo)
Топ-5 джинсов на 2023 год - глубокий синий цвет

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых модных платьях в сезоне весна-лето 2023 года. А еще мы сообщали, какая обувь в моде и дополнит любые весенние образы.

Теги:
#Мода #Женская мода #Стиль #Джинсы #Тренды