Кролики, цыплята и крашенки: варианты красивого маникюра к Пасхе-2023, которые понравятся всем (фото)
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Актуальный сейчас маникюр с имитацией темных пятнышек на яйцах
Светлый праздник Пасха — такой особенный и очень важный практически для каждого человека. Поэтому новенький маникюр перед таким торжеством — обязательная beauty-процедура.
До светлого весеннего события, которое в этом году отмечается 16 апреля, осталось всего несколько дней. Самое время предложить нашим читательницам интересные стильные идеи тематического, пасхального маникюра, чтобы выглядеть лучше всех в кругу близких.
Актуальный, элегантный и необычный сейчас — маникюр с имитацией темных пятнышек на яйцах. Сделать можно как с помощью специального покрытия, так и тонкой кистью с черной краской. Можно сочетать с градиентным фоном или нюдовым лаком.
Яркие рисунки в виде пасхальных кроликов, цыплят или морковок в сочетании с однотонными пастельным фоном будет смотреться эффектно и ярко. Можно сделать акцент только на одном ноготке, а также нарисовать на ногте без цветного покрытия.
Также пасхальный маникюр может сочетать в себе пастельные тона, весенние цветы. Ранее "Телеграф" предложил читательницам подборку самых ярких идей пасхального маникюра для длинных и коротких ногтей.
Также мы рассказывали, какой маникюр в моде в 2023 году. Больший выбор идей у тех, кто предпочитает минимализм и сдержанность. Разноцветный и сложный дизайн постепенно уходит из нейл-трендов.