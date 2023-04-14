С чем носить балетки, чтобы было и красиво, и стильно: 7 формул на каждый день (фото)

Смотрите, как модно носить женскую и удобную обувь с "низами"

Балетки начали завоевывать благосклонность модниц с новой силой в 2023 году. Сочетая два макро тренда — удобство и женственность, балетки стали самой желанной обувью для многих и есть, наверное, в каждом гардеробе, или как минимум в каждом письме-пожелании.

Следует также отметить, что эта обувь имеет высокую комбинаторику, иначе говоря, балетки можно носить почти будь с чем. Об этом пишут в блоге о моде "Школа стилю".

Делимся с нашими преданными читательницами самыми стильными формулами образов с балетками, которые вы сможете воспроизвести из вещей имеющихся в вашем гардеробе – с платьями, джинсами, брюками, юбками мини, миди и макси, и с шортами. А вот плечевое изделие может варьироваться от блейзеров до кожаных курток в зависимости от ваших пожеланий и стилевого вектора.

Балетки + платье

Балетки + джинсы

Балетки + брюки

Балетки + юбка макси

Балетки + юбка миди

Балетки + юбка мини

Балетки + шорты

Отметим, что нынешний сезон обещает быть очень интересным для поклонников модной обуви. Ранее украинский модельер Андре Тан рассказал о главных трендах обуви весны-лета 2023 года. Эксперт назвал шесть пар, которые обязательно подчеркнут ваши ножки.