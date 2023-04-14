С чем носить балетки, чтобы было и красиво, и стильно: 7 формул на каждый день (фото)
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Смотрите, как модно носить женскую и удобную обувь с "низами"
Балетки начали завоевывать благосклонность модниц с новой силой в 2023 году. Сочетая два макро тренда — удобство и женственность, балетки стали самой желанной обувью для многих и есть, наверное, в каждом гардеробе, или как минимум в каждом письме-пожелании.
Следует также отметить, что эта обувь имеет высокую комбинаторику, иначе говоря, балетки можно носить почти будь с чем. Об этом пишут в блоге о моде "Школа стилю".
Делимся с нашими преданными читательницами самыми стильными формулами образов с балетками, которые вы сможете воспроизвести из вещей имеющихся в вашем гардеробе – с платьями, джинсами, брюками, юбками мини, миди и макси, и с шортами. А вот плечевое изделие может варьироваться от блейзеров до кожаных курток в зависимости от ваших пожеланий и стилевого вектора.
Балетки + платье
Балетки + джинсы
Балетки + брюки
Балетки + юбка макси
Балетки + юбка миди
Балетки + юбка мини
Балетки + шорты
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