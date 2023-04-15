Как создать запоминающийся образ: интересные акценты в виде украшений и не только (фото)

Среди них солнцезащитные очки, серьги с жемчугом и еще 3 аксессуара

Весна и лето – идеальное время для воплощения в жизнь интересных идей со своим гардеробом. Заигрывайте с деталями, экспериментируйте с аксессуарами, выбирайте самые неожиданные формы и цвета, и вы обязательно найдете свою "изюминку".

Стильные аксессуары способны довершить самый простой образ и сделать его более эффектным. При этом они могут грамотно выделить вас из толпы и показать с выгодной стороны на любом мероприятии. Персональный стилист Алена (watchingukraine) предлагает обратить внимание на пять интересных акцентов, которые следует внедрить в свои повседневные или праздничные луки. Среди них солнцезащитные очки, серьги с жемчугом, мини-сумочки, металлические чокеры, романтические чокеры и ремни с цветком.

Солнцезащитные очки с цветной линзой и оправой

Интересные серьги с жемчугом

Мини-сумочки для телефона для наслоения

Металлические чокеры

Романтические чокеры или ремни с цветком

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