Без брюк и "голые" платья: стилист указала на очень необычные тренды в 2023 году (фото)

Эксперт назвала 5 модных, неоднозначных трендов

Фэшн мир очень любит эпатаж и провокацию. Поэтому такие неоднозначные тренды курсируют в модном пространстве.

Смелые тренды — не всегда носибельны. Такие предметы гардероба вызывают только вопросы и являются источниками многих мемов во всемирной паутине. Однако они существуют, каждый сезон эти тенденции разные и никуда от них не спрятаться.

Модные тренды "выгуливают" многие известные звезды шоу-бизнеса, супермодели, которые не против, чтобы об их нестандартном образе лишний раз написали в глянцевых журналах и показали по телевидению. Персональный стилист Анна (anna.le.nova) назвала пять неоднозначных модных трендов, которые нам предлагают мировые кутюрье и звездные визажисты. Двойные сумки, гоночные куртки, отбеленные брови, "голые" платья и выходы без штанов — это не то, чего все ожидали.

Двойные сумки

Гоночные куртки

Отбеленные брови

"Голые" платья

Выход без штанов

Отметим, что нынешний сезон обещает быть очень интересным для поклонников модной обуви. Ранее украинский модельер Андре Тан рассказал о главных трендах обуви весны-лета 2023 года. Эксперт назвал шесть пар, которые обязательно подчеркнут ваши ножки.