Цветы, пастель и не только: топ-7 стильных идей для маникюра этой весной (фото)

В апреле в моде нежные оттенки и изящные дизайны ногтей

Мятный, лимонный, коралловый, розовый… Вот лишь несколько актуальных оттенков ногтей весной-2023. Если вы в поиске стильного дизайна маникюра, то цветы – отличная идея.

Стоит обратить внимание на семь красивый идей для маникюра этой весной, которые украсят ногти любой длины и довольно просты в повторении. Об этом пишет myimperfectlife.com.

Попрощайтесь с унылой погодой и холодом, приветствуя свежие цвета ногтей в весеннем сезоне. Один из главных трендов – пастельные оттенки, начиная от нежно-розового и лавандового и заканчивая ледяным синим и ярко-желтым.

Что касается дизайнов маникюра, идеальных для весны, то это цветы. Ромашки или какие-то другие – не суть, главное, чтобы рисунок был выполнен качественно и со вкусом. Нагромождённые дизайны с обилием деталей давно вышли из нейл-моды.

Стильные идеи для маникюра на весну-2023

Цветочный дизайн

Желтый цвет

"Румяна" на ногтях

Микрофренч

Ромашки

Мятные ногти

Молочный нюд

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать стильный патриотический маникюр в сине-желтых тонах. А еще мы писали, какие цвета актуальны весной-2023 в соответствии с последними нейл-тенденциями.